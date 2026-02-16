Valanga sui binari nel cantone svizzero Vallese: deraglia un treno con 80 persone a bordo

Un treno è deragliato questa mattina, lunedì 16 febbraio, intorno alle 7 nei pressi di Goppenstein, nel Canton Vallese in Svizzera. A comunicarlo è la Polizia cantonale vallesana, che parla di «presumibili feriti» tra le circa ottanta persone che si trovavano a bordo del convoglio. Sul posto è in corso un’operazione di soccorso.

La causa: una valanga

Secondo quanto indicato dalle FFS e dalla compagnia BLS, all’origine dell’incidente ci sarebbe una valanga che ha colpito la linea ferroviaria. Il traffico è attualmente interrotto sulla tratta Frutigen–Briga, nel tratto compreso tra Goppenstein e Briga.

«È in corso un’operazione» – ha confermato un portavoce della Polizia cantonale del Vallese al portale svizzero 20Minuten – La linea interessata è la RE1. Le restrizioni resteranno in vigore almeno fino alle 5.30 di martedì 17 febbraio. Sono previsti ritardi e cancellazioni.

Pericolo valanghe forte in Vallese

Nel Canton Vallese il pericolo valanghe è attualmente classificato di grado 4 su 5, ovvero “forte”. Solo pochi giorni fa, il 12 febbraio, un’altra valanga aveva interessato la zona di Goppenstein, bloccando una strada. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni dei passeggeri coinvolti.

Il luogo