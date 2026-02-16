Varese News

Valanga sui binari nel cantone svizzero Vallese: deraglia un treno con 80 persone a bordo

Le autorità cantonali hanno avviato un’operazione di soccorso nella zona di Goppenstein, già colpita nei giorni scorsi da un altro distacco di neve che aveva bloccato la viabilità stradale

Un treno è deragliato questa mattina, lunedì 16 febbraio, intorno alle 7 nei pressi di Goppenstein, nel Canton Vallese in Svizzera. A comunicarlo è la Polizia cantonale vallesana, che parla di «presumibili feriti» tra le circa ottanta persone che si trovavano a bordo del convoglio. Sul posto è in corso un’operazione di soccorso.

La causa: una valanga

Secondo quanto indicato dalle FFS e dalla compagnia BLS, all’origine dell’incidente ci sarebbe una valanga che ha colpito la linea ferroviaria. Il traffico è attualmente interrotto sulla tratta Frutigen–Briga, nel tratto compreso tra Goppenstein e Briga.

«È in corso un’operazione» – ha confermato un portavoce della Polizia cantonale del Vallese al portale svizzero 20Minuten – La linea interessata è la RE1. Le restrizioni resteranno in vigore almeno fino alle 5.30 di martedì 17 febbraio. Sono previsti ritardi e cancellazioni.

Pericolo valanghe forte in Vallese

Nel Canton Vallese il pericolo valanghe è attualmente classificato di grado 4 su 5, ovvero “forte”. Solo pochi giorni fa, il 12 febbraio, un’altra valanga aveva interessato la zona di Goppenstein, bloccando una strada. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni dei passeggeri coinvolti.

Il luogo

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

