Valico di Como-Brogeda, trasporta 154mila euro ma ne dichiara 5mila: scatta il sequestro

Oltre 150mila euro in contanti nascosti sotto il sedile dell’auto. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza al valico autostradale di Como-Brogeda, durante un controllo sulle movimentazioni transfrontaliere di denaro.

Protagonista della vicenda una donna ucraina residente in Italia, fermata nell’ambito delle quotidiane attività di monitoraggio svolte presso i valichi di competenza di UADM Lombardia 8. Alla domanda di rito sul possesso di denaro contante pari o superiore alla soglia dei 10mila euro prevista dalla normativa valutaria, la viaggiatrice ha dichiarato di avere con sé solo 5mila euro.

Il comportamento della donna, apparso nervoso e sempre più agitato con il passare dei minuti, ha però insospettito gli operatori del Distaccamento di Ponte Chiasso e i finanzieri del Gruppo di Ponte Chiasso. La sua ritrosia a far avvicinare i militari al veicolo ha spinto a eseguire un controllo più approfondito dell’auto.

L’ispezione ha portato alla scoperta di 154.300 euro in contanti, nascosti in comuni sacchetti di plastica e occultati sotto il sedile del passeggero.

Di fronte al ritrovamento, la donna ha spiegato che il denaro sarebbe stato destinato all’acquisto di un appartamento in Liguria. [le fotoid=2041546]

Considerata l’eccedenza rispetto alla soglia consentita e l’importo ben superiore ai 40mila euro – limite previsto per accedere all’istituto dell’oblazione immediata – l’Ufficio ha disposto il sequestro del 100% della somma eccedente i 10mila euro consentiti, pari a 144.300 euro.

La cifra sequestrata resterà a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa che sarà determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’operazione rientra nel dispositivo di prevenzione attuato presso i valichi di confine, frutto della collaborazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, rafforzata dal Protocollo d’intesa rinnovato lo scorso anno.

Un’attività costante che punta a presidiare la legalità e a contrastare i traffici illeciti lungo le principali direttrici di collegamento con l’estero.