Valico di Como-Brogeda, trasporta 154mila euro ma ne dichiara 5mila: scatta il sequestro
Protagonista della vicenda una donna ucraina residente in Italia. Di fronte al ritrovamento, la donna ha spiegato che il denaro sarebbe stato destinato all’acquisto di un appartamento in Liguria
Oltre 150mila euro in contanti nascosti sotto il sedile dell’auto. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza al valico autostradale di Como-Brogeda, durante un controllo sulle movimentazioni transfrontaliere di denaro.
Protagonista della vicenda una donna ucraina residente in Italia, fermata nell’ambito delle quotidiane attività di monitoraggio svolte presso i valichi di competenza di UADM Lombardia 8. Alla domanda di rito sul possesso di denaro contante pari o superiore alla soglia dei 10mila euro prevista dalla normativa valutaria, la viaggiatrice ha dichiarato di avere con sé solo 5mila euro.
Il comportamento della donna, apparso nervoso e sempre più agitato con il passare dei minuti, ha però insospettito gli operatori del Distaccamento di Ponte Chiasso e i finanzieri del Gruppo di Ponte Chiasso. La sua ritrosia a far avvicinare i militari al veicolo ha spinto a eseguire un controllo più approfondito dell’auto.
L’ispezione ha portato alla scoperta di 154.300 euro in contanti, nascosti in comuni sacchetti di plastica e occultati sotto il sedile del passeggero.
Di fronte al ritrovamento, la donna ha spiegato che il denaro sarebbe stato destinato all’acquisto di un appartamento in Liguria. [le fotoid=2041546]
Considerata l’eccedenza rispetto alla soglia consentita e l’importo ben superiore ai 40mila euro – limite previsto per accedere all’istituto dell’oblazione immediata – l’Ufficio ha disposto il sequestro del 100% della somma eccedente i 10mila euro consentiti, pari a 144.300 euro.
La cifra sequestrata resterà a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa che sarà determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’operazione rientra nel dispositivo di prevenzione attuato presso i valichi di confine, frutto della collaborazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, rafforzata dal Protocollo d’intesa rinnovato lo scorso anno.
Un’attività costante che punta a presidiare la legalità e a contrastare i traffici illeciti lungo le principali direttrici di collegamento con l’estero.
