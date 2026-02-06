Vandalizza le auto, il coltello nello zaino: denunciato a Como un 47enne svizzero
Condotto in Questura l'uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere
Nel pomeriggio di giovedì la Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 47enne svizzero, incensurato e senza fissa dimora sul territorio italiano, ritenuto responsabile di danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere.
L’intervento è scattato intorno alle 13.30, quando una volante è stata inviata in viale Rosselli in seguito a una segnalazione arrivata al 112 NUE. Secondo quanto riferito, un uomo stava danneggiando alcune auto in sosta, concentrandosi in particolare sui tergicristalli, che venivano piegati e in alcuni casi addirittura divelti.
Arrivati rapidamente sul posto, gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospettato anche grazie alle indicazioni di alcuni residenti che avevano assistito ai fatti. L’uomo, privo di documenti e in grado di esprimersi soltanto in lingua francese, è stato sottoposto a controllo.
Durante l’ispezione personale i poliziotti hanno trovato nello zaino un coltello da cucina e, nella tasca della felpa, una lima per unghie con estremità appuntita.
Gli agenti hanno quindi raccolto le testimonianze e documentato i danni alle vetture. I proprietari dei mezzi, informati dell’accaduto, hanno manifestato l’intenzione di presentare querela.
Condotto in Questura, il 47enne è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere.
