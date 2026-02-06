Varese News

Lombardia

Vandalizza le auto, il coltello nello zaino: denunciato a Como un 47enne svizzero

Condotto in Questura l'uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere

Polizia di Stato Gallarate

Nel pomeriggio di giovedì la Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 47enne svizzero, incensurato e senza fissa dimora sul territorio italiano, ritenuto responsabile di danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato intorno alle 13.30, quando una volante è stata inviata in viale Rosselli in seguito a una segnalazione arrivata al 112 NUE. Secondo quanto riferito, un uomo stava danneggiando alcune auto in sosta, concentrandosi in particolare sui tergicristalli, che venivano piegati e in alcuni casi addirittura divelti.

Arrivati rapidamente sul posto, gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospettato anche grazie alle indicazioni di alcuni residenti che avevano assistito ai fatti. L’uomo, privo di documenti e in grado di esprimersi soltanto in lingua francese, è stato sottoposto a controllo.

Durante l’ispezione personale i poliziotti hanno trovato nello zaino un coltello da cucina e, nella tasca della felpa, una lima per unghie con estremità appuntita.

Gli agenti hanno quindi raccolto le testimonianze e documentato i danni alle vetture. I proprietari dei mezzi, informati dell’accaduto, hanno manifestato l’intenzione di presentare querela.

Condotto in Questura, il 47enne è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.