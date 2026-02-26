Varese “abbraccia” l’azienda speciale CSBNO per i prossimi trent’anni
Approvate le modifiche allo statuto dell'Azienda Speciale: investimenti su arredi, tecnologia e nuovi libri. Il sindaco: "Saremo protagonisti di una rete che unisce decine di comuni"
Non solo cantieri e mattoni, ma anche cultura e servizi digitali. Il Consiglio Comunale di Varese ha dato il via libera a una modifica sostanziale dello statuto del CSBNO (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo), l’azienda speciale che gestisce i servizi bibliotecari in rete. Un passaggio tecnico che nasconde una visione di lungo periodo, pensando soprattutto al nuovo polo bibliotecario che sarà ospitato all’interno della Caserma Garibaldi: la vigenza dello statuto è stata infatti allungata di oltre 30 anni, proiettando l’ente verso una programmazione che guarda lontano.
Più tecnologia e spazi moderni
La sfida immediata riguarda il miglioramento degli ambienti di studio e consultazione. “Siamo nella fase finale della progettazione e degli ordinativi per arredi e strutture tecnologiche”, è stato spiegato durante la seduta. L’obiettivo è trasformare le biblioteche da semplici depositi di libri in centri di fruizione tecnologica all’avanguardia.
Grazie alla nuova cornice statutaria, Varese non sarà un semplice “compratore di servizi”, ma un attore protagonista capace di allocare risorse per potenziare il patrimonio librario e i servizi digitali, mettendo in connessione costante le decine di comuni che fanno parte della rete.
Un orizzonte di trent’anni
L’allungamento dei tempi di vita dell’azienda speciale è un messaggio politico e gestionale chiaro. Con una prospettiva di oltre tre decenni, il CSBNO potrà effettuare investimenti strutturali importanti, ampliando potenzialmente sia il bacino territoriale di riferimento sia la gamma di servizi offerti ai comuni soci.
