Varese ai piedi della “coppia d’oro” del pattinaggio giapponese: Miura e Kihara trionfano alle Olimpiadi

C’è un pezzo, anche se piccolo, di Varese nell’oro olimpico che brilla al collo di Riku Miura e Ryuichi Kihara. La coppia giapponese, già dominatrice della scena mondiale nel 2023 e nel 2025, ha raggiunto l’immortalità sportiva ai Giochi di Milano-Cortina 2026 con una prestazione che resterà scolpita nella storia del pattinaggio di figura.

Un esercizio da record

Il successo è maturato grazie a un programma libero definito dagli addetti ai lavori come “straordinario e incredibile”. Sulle note di “Paint It Black”, Miura e Kihara hanno danzato con un’intesa perfetta, ottenendo nel programma libero di 158,13 per un totale di 231,24 punti. Una precisione tecnica e un’intensità emotiva impressionanti.

Varese, la “seconda casa” dei campioni

Il legame tra i fuoriclasse nipponici e il territorio varesino è diventato solidissimo negli ultimi mesi. Miura e Kihara, insieme alla nazionale di pattinaggio sul ghiaccio di figura giapponese, hanno infatti scelto proprio l’Acinque Ice Arena di Varese come quartier generale per rifinire la preparazione olimpica.

Solo pochi giorni fa, mercoledì 11 febbraio, la coppia aveva regalato un momento magico alla città partecipando a un allenamento a porte aperte. Un’occasione unica in cui centinaia di appassionati hanno potuto ammirare dal vivo, a pochi metri di distanza, la grazia e la potenza di quelli che oggi sono, a tutti gli effetti, i nuovi re del ghiaccio.

Gli azzurri: Conti e Macii protagonisti

Nonostante il dominio giapponese, l’Italia festeggia una pagina storica. Sara Conti e Niccolò Macii hanno disputato un’ottima prova, chiudendo al sesto posto complessivo, ma risultando determinanti per la conquista della Medaglia di Bronzo dell’Italia nel Team Event. Gli azzurri, dopo un programma corto che li aveva visti provvisoriamente all’ottavo posto, hanno dimostrato grande carattere, confermandosi nell’élite mondiale della disciplina. Seconda la coppia della Georgia e terza la Germania.