Varese
Varese, all’Oratorio Molina la testimonianza di una ginecologa del CUAMM
Lunedì 9 febbraio a Biumo Inferiore, nell’ambito del ciclo “Ci vediamo il lunedì”, l’incontro con la dottoressa Claudia Caracciolo per raccontare l’esperienza di lavoro in Africa con Medici con l’Africa CUAMM
Un pomeriggio dedicato alla testimonianza, alla cooperazione internazionale e alla medicina in contesti difficili. Lunedì 9 febbraio alle ore 15.00, a Varese, nel quartiere di Biumo Inferiore, presso l’Oratorio Luigi Molina, è in programma un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “Ci vediamo il lunedì”, organizzato dalla Comunità Pastorale.
Ospite dell’incontro sarà la dottoressa Claudia Caracciolo, ginecologa impegnata con Medici con l’Africa CUAMM, che racconterà cosa significa lavorare come medico in Africa e operare in contesti di emergenza sanitaria.
Nel corso dell’incontro, la dottoressa Caracciolo porterà la propria esperienza maturata sul campo, in particolare l’ultima missione durata sei anni in Freetown, in Sierra Leone, presso l’ospedale PCMH, centro di riferimento per le emergenze ostetriche.