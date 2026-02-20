Varese celebra la Giornata del Braille con le parole di Laura e Andrea: «In quei sei puntini un ponte verso gli altri»

Il Braille non è un sistema del passato, ma uno strumento vivo che continua a garantire autonomia, studio e partecipazione.

In occasione della Giornata nazionale del Braille che ricorre domani, sabato 21 febbraio, la sezione di Varese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti rilancia il valore di questo codice di lettura e scrittura attraverso le testimonianze di due giovani, Laura e Andrea, che lo utilizzano ogni giorno per studiare, lavorare e vivere pienamente la propria comunità

Oggi, tra sintesi vocali sempre più sofisticate, audiolibri e intelligenza artificiale, qualcuno si chiede se i puntini inventati da Louis Braille abbiano ancora un senso. La risposta, per chi li usa quotidianamente, è chiara: non solo sono attuali, ma restano fondamentali per garantire pari opportunità.

Laura: «Il braille è un ponte verso gli altri»

«In questo dibattito la mia posizione è netta: il braille è uno strumento ancora attualissimo», dice Laura. Per lei è stato indispensabile durante tutto il percorso scolastico e universitario. Dalla matematica alle versioni di latino, fino allo studio dell’inglese, la lettura tattile ha rappresentato una base solida per affrontare le materie senza percorsi semplificati.

Oggi Laura utilizza la barra braille, un dispositivo elettronico collegato al computer o allo smartphone che traduce il testo in puntini in rilievo aggiornati in tempo reale: «Scrivere codice informatico sarebbe molto più complicato se non potessi leggerlo sulla mia barra braille. Nella programmazione, dove anche una parentesi fuori posto può compromettere tutto, poter controllare carattere per carattere fa la differenza».

Ma il braille non è solo studio o lavoro. Per Laura è anche partecipazione. Nel centro giovanile della sua città porta con sé la barra braille durante incontri e momenti di preghiera: «Senza il braille sarei costretta a chiedere continuamente agli altri di rileggere per me i testi».

Uno strumento che diventa così occasione di autonomia, ma anche di relazione. Spesso, racconta, la curiosità degli altri si trasforma in dialogo: «Il braille non è una lingua segreta per non vedenti, è semplicemente l’alfabeto trasposto in celle da sei puntini». Un modo concreto per costruire inclusione, anche attraverso piccoli gesti come i giochi da tavolo accessibili, dove carte e pedine riportano sia la scrittura visiva sia quella in braille.

Andrea: «Ascoltare non è leggere»

Andrea è non vedente dalla nascita e ha imparato il braille fin dall’asilo. «Senza il braille oggi non sarei in grado di fare moltissime cose – racconta -Dalla lettura dei numeri in ascensore alle confezioni dei medicinali, fino allo studio e agli esami affrontati come qualsiasi altro studente».

Il braille è stato decisivo anche nel suo percorso musicale. Grazie agli spartiti in rilievo ha potuto studiare pianoforte e costruire un legame profondo con la musica: «Quegli spartiti non sono solo carta, ma anni di studio ed emozioni». Anche lui utilizza le nuove tecnologie, come l’Input Braille integrato nell’iPhone, che permette di scrivere attraverso combinazioni di puntini sullo schermo.

Tradizione e innovazione, dunque, non si escludono. Andrea mette però in guardia da un rischio: «L’audio è utilissimo, certo. Ma ascoltare non è leggere. La lettura, spiega, sviluppa competenze fondamentali come ortografia e consapevolezza linguistica. Affidarsi solo alla sintesi vocale significherebbe perdere un accesso diretto alla parola scritta».

Inclusione concreta, non simbolica

Il braille, sottolineano, non è nostalgia ma inclusione pratica. Sempre più aziende lo integrano nei prodotti: dalle etichette alimentari alle confezioni, fino a esempi curiosi trovati anche all’estero. Piccoli dettagli che restituiscono autonomia. «Difendere e promuovere il braille significa difendere il diritto alla conoscenza», conclude Andrea. Un principio che la Giornata nazionale del 21 febbraio rilancia con forza anche a Varese: il braille non è un retaggio del passato, ma una chiave di libertà.