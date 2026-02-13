Varese e provincia celebrano la Juventus con “Primo Amore” sul grande schermo

Arriva anche nelle sale di Varese e del Varesotto “JUVENTUS. PRIMO AMORE”, il documentario firmato da Angelo Bozzolini che racconta il decennio d’oro bianconero. L’appuntamento è per lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, come evento speciale al cinema, con distribuzione esclusiva in Italia a cura di Nexo Studios.

Presentato in anteprima all’ultimo Torino Film Festival e prodotto da Lux Vide (Gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Documentari, il film riporta gli spettatori nel periodo 1975-1985, gli anni in cui la Juventus conquista tutti i trofei nazionali e internazionali disponibili per un club, diventando un simbolo sportivo e culturale di un’Italia in trasformazione.

Le sale a Varese e nel Varesotto

Nel territorio varesino il documentario sarà proiettato nelle seguenti sale (elenco aggiornato sul sito ufficiale):

Multisala Impero – Varese

Cinelandia Gallarate

UCI Cinemas – Cerro Maggiore (area Alto Milanese, riferimento per il Sempione)

Multisala Gavirate – Varese

L’elenco completo delle sale e le prevendite sono disponibili sul sito ufficiale di Nexo Studios (www.nexostudios.it). È inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente presso i botteghini dei cinema aderenti.

Un viaggio tra calcio e storia d’Italia

“Juventus. Primo Amore” non è soltanto il racconto di una squadra vincente. È un viaggio attraverso un decennio complesso: dagli anni di piombo alle tensioni sociali, dalla crisi economica di metà anni ’70 fino al boom degli anni ’80, passando per la tragedia dell’Heysel e per la conquista, l’8 dicembre 1985 a Tokyo, della Coppa Intercontinentale.

Al centro, la costruzione di una squadra leggendaria sotto la guida di Giovanni Trapattoni e della “trimurti” Agnelli, Boniperti, Trapattoni. In campo campioni come Zoff, Gentile, Cabrini, Tardelli, Platini e Boniek, protagonisti di un’epoca irripetibile.

«Gli anni a cavallo tra le decadi ‘70 e ’80 sono stati fondamentali per la storia del nostro Paese: protagonisti le tensioni sociali, la politica al centro del dibattito pubblico, le trasformazioni in ambito industriale che ci han portati a metà anni ‘70 a vivere prima una profonda crisi strutturale con la fine del “miracolo economico” e poi, con l’edonismo tipico degli anni ‘80, una fase di significativa ripresa e modernizzazione – Angelo Bozzolini, regista – Il calcio sembra segnare il passo di questa evoluzione, con l’apertura delle frontiere il nostro diventa il campionato più bello del mondo. In questa esplosione di bellezza, la Juventus diventa la squadra più forte in Italia, in Europa e, l’8 dicembre del 1985, il club più titolato del mondo. Con “Juventus. Primo Amore” racconto una grande storia di sport e di vita».

Interviste e materiali d’archivio

Il documentario alterna immagini d’archivio a interviste esclusive, tra gli altri, a Marino Bartoletti, Zbigniew Boniek, Massimo Bonini, Aldo Cazzullo, Evelina Christillin, Linus, Davide Livermore, Marco Lodola, Domenico Marocchino, Carlo Nesti, Pierluigi Pardo, Eraldo Pecci, Michel Platini, Valerio Remino, Marco Tardelli, Mariella Cavanna Scirea, Enrico Vanzina e Dino Zoff.

L’evento è distribuito da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio Deejay, La Gazzetta dello Sport e MYmovies.