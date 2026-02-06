Varese festeggia l’avvio dei Giochi: folla delle grandi occasioni alla Acinque Ice Arena

C’è chi scivola via veloce con la sicurezza dei veterani e chi, invece, si affida alla balaustra per i primi, incerti passi sulle lame. Ma a vincere, questa sera, è stata soprattutto la voglia di esserci. Mentre il mondo intero rivolgeva lo sguardo alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Varese ha risposto presente nell’unico modo possibile: popolando il ghiaccio della Acinque Ice Arena.

Dalle stecche dei Mastini al pattinaggio per tutti

La serata è iniziata con il ritmo serrato del ghiaccio “caldo”: l’allenamento dei Mastini, che hanno scaldato l’atmosfera con i loro dischi e le loro cariche. Ma appena terminata la sessione della prima squadra, il palazzetto ha cambiato volto. In pochissimi minuti, la superficie gelata si è riempita di centinaia di persone per una serata di pattinaggio libero che ha registrato il tutto esaurito.

A colpire è stata soprattutto la massiccia presenza di giovani e giovanissimi, arrivati a gruppi per condividere un momento di sport e divertimento in un’occasione storica per il Paese. La struttura di via Albani, fiore all’occhiello dell’impiantistica cittadina, si è dimostrata ancora una volta all’altezza della situazione, offrendo un fondo perfetto sia per i più esperti che per i principianti assoluti.

La Giunta in pista (e sugli spalti)

Non è passata inosservata la partecipazione dei vertici di Palazzo Estense. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha indossato i pattini scendendo in pista insieme agli assessori Andrea Civati e Stefano Malerba, confondendosi tra i tanti cittadini presenti. A seguire l’evento dalla tribuna, osservando lo spettacolo della pista gremita e la proiezione della cerimonia, è stata invece la vicesindaco Ivana Perusin.

Uno spirito olimpico varesino

Quella della Acinque Ice Arena è stata una vera e propria celebrazione della partecipazione. Non solo un tributo formale ai Giochi, ma un momento di aggregazione che conferma quanto Varese sia legata agli sport del ghiaccio. Tra cadute, risate e foto di rito, la città ha dato il suo personale “benvenuto” alle Olimpiadi, trasformando una serata di sport in una festa collettiva che resterà impressa nei ricordi di molti.