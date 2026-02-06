Varese festeggia l’avvio dei Giochi: folla delle grandi occasioni alla Acinque Ice Arena
Dopo l’allenamento dei Mastini, il palaghiaccio di via Albani si è trasformato in una grande festa popolare. Tra giovani e famiglie, anche la Giunta comunale è scesa in pista per celebrare l’inaugurazione di Milano Cortina 2026
C’è chi scivola via veloce con la sicurezza dei veterani e chi, invece, si affida alla balaustra per i primi, incerti passi sulle lame. Ma a vincere, questa sera, è stata soprattutto la voglia di esserci. Mentre il mondo intero rivolgeva lo sguardo alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Varese ha risposto presente nell’unico modo possibile: popolando il ghiaccio della Acinque Ice Arena.
Dalle stecche dei Mastini al pattinaggio per tutti
La serata è iniziata con il ritmo serrato del ghiaccio “caldo”: l’allenamento dei Mastini, che hanno scaldato l’atmosfera con i loro dischi e le loro cariche. Ma appena terminata la sessione della prima squadra, il palazzetto ha cambiato volto. In pochissimi minuti, la superficie gelata si è riempita di centinaia di persone per una serata di pattinaggio libero che ha registrato il tutto esaurito.
A colpire è stata soprattutto la massiccia presenza di giovani e giovanissimi, arrivati a gruppi per condividere un momento di sport e divertimento in un’occasione storica per il Paese. La struttura di via Albani, fiore all’occhiello dell’impiantistica cittadina, si è dimostrata ancora una volta all’altezza della situazione, offrendo un fondo perfetto sia per i più esperti che per i principianti assoluti.
La Giunta in pista (e sugli spalti)
Non è passata inosservata la partecipazione dei vertici di Palazzo Estense. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha indossato i pattini scendendo in pista insieme agli assessori Andrea Civati e Stefano Malerba, confondendosi tra i tanti cittadini presenti. A seguire l’evento dalla tribuna, osservando lo spettacolo della pista gremita e la proiezione della cerimonia, è stata invece la vicesindaco Ivana Perusin.
Uno spirito olimpico varesino
Quella della Acinque Ice Arena è stata una vera e propria celebrazione della partecipazione. Non solo un tributo formale ai Giochi, ma un momento di aggregazione che conferma quanto Varese sia legata agli sport del ghiaccio. Tra cadute, risate e foto di rito, la città ha dato il suo personale “benvenuto” alle Olimpiadi, trasformando una serata di sport in una festa collettiva che resterà impressa nei ricordi di molti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.