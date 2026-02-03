Varese imbiancata: fino a 18 centimetri sul Campo dei Fiori
Secondo quanto comunica Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, a Varese città sono caduti tra i 2 e i 3 centimetri di neve, ma 10 sono i centimetri caduti al Sacro Monte di Varese e ben 18 centimetri al Campo dei Fiori
Con le precipitazioni di questa mattina, martedì 3 febbraio, la neve è arrivata anche nei punti più bassi, imbiancando città e rilievi con accumuli che variano dai pochi centimetri del fondovalle fino ai quasi 20 centimetri registrati sulla vetta del Campo dei Fiori.
Secondo quanto comunica Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, a Varese città sono caduti tra i 2 e i 3 centimetri di neve, con la stazione di Sant’Ambrogio che ha rilevato esattamente 3 centimetri di accumulo. A Brinzio invece la coltre bianca ha raggiunto i 5 centimetri.
Gli accumuli più consistenti si sono registrati sulle alture: 10 centimetri sia a Mondonico, frazione di Valganna, sia al Sacro Monte di Varese. Il record spetta però al Campo dei Fiori, dove sono caduti ben 18 centimetri di neve, favorite anche dal fatto che le precipitazioni sono cominciate già nella serata di lunedì.
Le previsioni per i prossimi giorni
Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, i fenomeni sono destinati ad attenuarsi leggermente. Ciò che rimane di martedì sarà una giornata nuvolosa ma sostanzialmente asciutta, con possibile nevischio solo in montagna e forse rare schiarite verso sera.
Si alza la quota neve, mercoledì pioggia in pianura e montagne imbiancate
Nei prossimi giorni i cieli rimarranno ancora piuttosto nuvolosi con precipitazioni, ma la neve sarà relegata alle quote più alte, lasciando spazio alla pioggia a quote inferiori.
