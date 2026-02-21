Varese in casa della NovaRomentin: “Fondamentale vincere, per la classifica e per il futuro”

Il Vado capolista del Girone A ha 18 punti di vantaggio sul Varese, che dopo la sconfitta interna contro il Ligorna ha il desiderio di tornare alla vittoria. Sul cammino dei biancorossi (domenica 22 febbraio ore 14.30) ci sarà la trasferta contro il fanalino di coda, la NovaRomentin che dopo aver vinto i playoff lo scorso anno ha passato momenti difficili a livello societario e in questa stagione ha visto notevolmente ridimensionate le proprie ambizioni. Mister Andrea Ciceri sprona i suoi per conquistare un successo che avrà doppia valenza: muovere la classifica e prepararsi al meglio alla prossima giornata, quando al “Franco Ossola” arriverà proprio il Vado.

«Sentiamo sempre l’obbligo di fare bene – commenta Ciceri -, sia per la maglia che indossiamo sia per gli obiettivi di classifica che ci impongono di lasciare meno punti possibili. Dopo la sconfitta interna con il Ligorna non dobbiamo assolutamente sbagliare: la squadra sta bene fisicamente, ma abbiamo alcune carenze numeriche nel reparto offensivo che valuteremo fino alla rifinitura di domani. Non avremo a disposizione Bruzzone per squalifica, mentre le condizioni di Barzotti e Romero restano da monitorare fino all’ultimo. Affronteremo una NovaRomentin affamata, reduce da una sconfitta in uno scontro diretto; conosco il loro allenatore e so che non pratica un calcio ostruzionistico, quindi dovremo essere bravi a cercarci quegli spazi che possono portarci più vicini alla porta avversaria».

«Tornare ai tre punti domenica è fondamentale – prosegue l’allenatore biancorosso -: solo così potremo affrontare la capolista Vado con il morale alto e il giusto spirito per tentare l’impresa. Mi preoccupa più l’attacco che la difesa, perché pur producendo molto, abbiamo uno score basso rispetto a quanto lavorato e alle nostre caratteristiche. Se fossimo una squadra che attende l’avversario senza costruire, subire gol sarebbe un problema diverso, ma i nostri principi sono opposti e dobbiamo migliorare la fase realizzativa. In settimana abbiamo lavorato su diverse soluzioni per ovviare alle assenze nel pacchetto avanzato e ora dobbiamo riportarle in partita, avendo massimo rispetto di un’avversaria che, pur essendo stata ringiovanita dal mercato, sta vendendo cara la pelle in ogni sfida.”

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione.

SERIE D GIRONE A – XXV GIORNATA

Biellese – Asti; Cairese – Sanremese; Chisola – Celle Varazze; Gozzano – Imperia; NovaRomentin – Varese; Vado – Sestri Levante; Valenzana – Saluzzo; Lavagnese – Derthona; Ligorna – Club Milano.

CLASSIFICA: Vado 57; Ligorna 56; Sestri Levante 45; Chisola 43; Varese 39; Biellese 37; Saluzzo, Imperia 33; Sanremese 32; Valenzana 29; Derthona, Cairese 28; Celle Varazze, Gozzano 25; Club Milano 23; Asti, Lavagnese 22; NovaRomentin (-1) 14.

