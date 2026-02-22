Varese ko, parla Giovanni Rosati: “Chiediamo scusa ai tifosi”

NOVAROMENTIN – VARESE 3-1 | LA SALA STAMPA

GIOVANNI ROSATI (Direttore Generale Varese):In questo istante mi risulta difficile, quasi impossibile, affrontare un’analisi tecnica: la mente è troppo annebbiata a pochi minuti dal fischio finale. È però mio dovere essere qui in prima linea e metterci la faccia, innanzitutto per chiedere scusa ai tifosi. Sono un orgoglio incredibile, ci seguono sempre e dimostrano costantemente quanto tengano a questa maglia e a questi colori; il primo dispiacere mio e della società va proprio a loro, perché non si può offrire uno spettacolo come quello odierno rappresentando una città e un club di questo prestigio. Se oggi fossi stato sugli spalti, probabilmente avrei reagito nello stesso modo, perché al di là del risultato, ciò che è andato in scena non è giusto e chi ama il Varese non si merita tutto questo.

ROSATI 2: Siamo consapevoli che il 2026 non stia andando bene e che questi risultati contrastino con l’obiettivo di migliorare lo score della fine del 2025. Prestazioni simili ci impongono di interrogarci seriamente su ciò che stiamo programmando: per rappresentare questa piazza non basta indossare i pantaloncini e la maglia, serve una responsabilità diversa da parte di tutto lo staff e del gruppo squadra. Per costruire il futuro servono basi solide, non immaginarie, e quanto visto oggi ci allontana da quel percorso. Dobbiamo assolutamente fare meglio a mente fredda, perché per guardare avanti è necessario dimostrare con i fatti il valore del progetto che abbiamo in mente.



