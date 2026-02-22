Varese ko, parla Giovanni Rosati: “Chiediamo scusa ai tifosi”
Il direttore generale dei biancorossi commenta la brutta sconfitta di Romentino: "Non si può offrire uno spettacolo come quello odierno rappresentando una città e un club di questo prestigio
NOVAROMENTIN – VARESE 3-1 | LA SALA STAMPA
GIOVANNI ROSATI (Direttore Generale Varese):In questo istante mi risulta difficile, quasi impossibile, affrontare un’analisi tecnica: la mente è troppo annebbiata a pochi minuti dal fischio finale. È però mio dovere essere qui in prima linea e metterci la faccia, innanzitutto per chiedere scusa ai tifosi. Sono un orgoglio incredibile, ci seguono sempre e dimostrano costantemente quanto tengano a questa maglia e a questi colori; il primo dispiacere mio e della società va proprio a loro, perché non si può offrire uno spettacolo come quello odierno rappresentando una città e un club di questo prestigio. Se oggi fossi stato sugli spalti, probabilmente avrei reagito nello stesso modo, perché al di là del risultato, ciò che è andato in scena non è giusto e chi ama il Varese non si merita tutto questo.
ROSATI 2: Siamo consapevoli che il 2026 non stia andando bene e che questi risultati contrastino con l’obiettivo di migliorare lo score della fine del 2025. Prestazioni simili ci impongono di interrogarci seriamente su ciò che stiamo programmando: per rappresentare questa piazza non basta indossare i pantaloncini e la maglia, serve una responsabilità diversa da parte di tutto lo staff e del gruppo squadra. Per costruire il futuro servono basi solide, non immaginarie, e quanto visto oggi ci allontana da quel percorso. Dobbiamo assolutamente fare meglio a mente fredda, perché per guardare avanti è necessario dimostrare con i fatti il valore del progetto che abbiamo in mente.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.