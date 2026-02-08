Varese “ombelico del mondo” del ghiaccio: il bronzo del pattinaggio nasce anche all’Acinque Ice Arena
Dal ghiaccio varesino al podio a cinque cerchi: l’Italia è bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura, mentre il Giappone sceglie Varese come base per preparare l’Olimpiade
Battute Georgia e Canada. Il podio completato da USA e Giappone, che ha scelto proprio il palazzetto del ghiaccio varesino per preparare la spedizione a cinque cerchi
C’è un filo di bronzo, che lega i Giochi Olimpici ai cinquemila metri quadrati di ghiaccio della Acinque Ice Arena. L’Italia del pattinaggio di figura scrive oggi una delle pagine più gloriose della sua storia recente, conquistando una medaglia di bronzo nel Team Event che sa di impresa collettiva e di eccellenza organizzativa varesina.
Dietro agli inarrivabili colossi di USA (oro) e Giappone (argento), spuntano i volti sorridenti degli azzurri, capaci di respingere l’assalto di Georgia e Canada al termine di una tre giorni di gara vissuta sul filo del rasoio.
Il trionfo di un gruppo granitico
La spedizione italiana ha mostrato una compattezza senza precedenti. Nelle coppie di artistico, Sara Conti e Niccolò Macii hanno danzato con la precisione che li ha resi celebri, mentre nella danza su ghiaccio i “maestri” Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno incantato i giudici con la consueta eleganza.
Il settore dei singoli non è stato da meno: un Matteo Rizzo meraviglioso ha trascinato il gruppo nel programma libero maschile, spalleggiato dalla solidità tecnica di Daniel Grassl nel corto. Fondamentale anche il contributo di Lara Naki Gutmann, che nel singolo femminile ha saputo gestire la pressione regalando punti decisivi per il podio.
Varese “ombelico del mondo” del ghiaccio
Per il territorio di Varese, questo bronzo ha un sapore speciale. Tutti gli atleti saliti sul podio olimpico erano stati ammirati solo pochi mesi fa, a dicembre 2024, durante i Campionati Italiani ospitati proprio all’Acinque Ice Arena di via Albani.
Ma non è solo una questione di tifo: la “Città Giardino” si conferma snodo strategico per il pattinaggio mondiale. Non è un caso che la nazionale giapponese, medaglia d’argento, abbia scelto proprio l’impianto varesino come quartier generale per gli allenamenti pre-olimpici. Una scelta che premia la qualità delle strutture e l’accoglienza della nostra provincia, sempre più punto di riferimento per le discipline invernali.
Nei prossimi giorni il programma regalerà altre splendide esibizioni sul ghiaccio di Assago, per il periodo olimpico denominata Milano Ice Skating Arena.
Italia protagonista: sei medaglie azzurre nella giornata olimpica
