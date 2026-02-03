Varese onora il Giorno del Ricordo: il programma delle celebrazioni 2026

La città di Varese si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo 2026, istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Il programma, coordinato dal Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), si articolerà in due momenti principali tra il 7 e il 10 febbraio.

Sabato 7 febbraio: “Comunicare il Ricordo”

La prima giornata di manifestazioni si terrà presso la Sala Montanari (Via Dei Bersaglieri n. 1) a partire dalle ore 9:30. L’evento, intitolato “Comunicare il ricordo per conoscere e far conoscere”, sarà presentato dal Presidente dell’ANVGD locale, il Dr. P.M. Morresi, e vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine e provinciali.

Il convegno prevede diversi momenti di approfondimento:

Immagini e Testimonianze (ore 10:15): Contributi video e audio della giornalista L. Bellaspiga e interventi legati al Libero Comune di Pola in Esilio.

La Parola agli esperti (ore 10:30): Relazioni storiche sugli 80 anni della strage di Vergarolla e sull’italianità di Gorizia a cura di M. Fornasir; interventi del Prof. S. Restelli sul valore storico dei luoghi e del Prof. G. Facchetti sulla sostituzione culturale e linguistica.

Musica e Canto: La mattinata si concluderà alle ore 11:00 con il canto corale del “Va’ pensiero” di Verdi e l’Inno Nazionale, alla presenza degli alunni del Liceo Cairoli.

Martedì 10 febbraio: la cerimonia solenne

Nel giorno ufficiale della ricorrenza, le celebrazioni si sposteranno al Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati in via Pista Vecchia. Alle ore 11:00, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Davide Galimberti e del Presidente Morresi, si svolgerà la deposizione di una corona di alloro presso il cippo in memoria dell’Esodo.

Il momento solenne sarà arricchito dalle testimonianze e dagli interventi musicali curati dagli alunni dell’I.C. Vidoletti di Varese e dall’allocuzione dell’Assessore alla Cultura, Prof. E. Laforgia.