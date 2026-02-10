Varese ricorda le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata: “Il vero nemico oggi è l’indifferenza”

La città di Varese ha reso omaggio alle vittime delle foibe e ha ricordato l’esodo giuliano-dalmata. La memoria di quella dolorosa pagina di storia, a lungo taciuta, è legata a una legge del 2004 che ha istituito il Giorno del ricordo che cade il 10 febbraio.

Una commemorazione che unisce istituzioni e comunità

Nel Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati di via Pista Vecchia a Varese, alla presenza delle principali autorità civili e militari, si è svolta la cerimonia introdotta dal presidente del Comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Carlo Maria Morresi, che ha parlato di omaggio cittadino, in un parco che contiene particolari realizzati con la pietra d’Istria.

Accanto a lui il sindaco Davide Galimberti, il viceprefetto, il Questore Enrico Mazza, gli assessori Roberto Molinari ed Enzo Laforgia, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Carcano e il consigliere Simone Longhini. Al centro del giardino il cippo dedicato all’Esodo accanto a cui è stata depositata la corona di alloro da parte del Comune di Varese, dopo che il Tricolore è stato posto a mezz’asta sulle note del Silenzio.

“Il nemico oggi è l’indifferenza”

Morresi ha sottolineato come «ricordare le vittime non significhi esaltare divisioni», ma richiamare la responsabilità verso una pagina di storia che «merita di essere conosciuta», in particolare dalle giovani generazioni. «Il nemico oggi è l’indifferenza – ha ribadito – perché non si devono dimenticare le vittime del regime comunista: dietro ogni vittima ci sono storie e vite che hanno dovuto disperdersi». Il legame tra amministrazioni comunali e associazioni degli esuli, ha aggiunto, è testimoniato proprio da questo giardino e dalla scelta di farne un luogo stabile di memoria e incontro.

Le parole chiave della storia: foiba, confine, profugo

Il discorso ufficiale è stato affidato all’assessore alla Cultura Enzo Laforgia: «Ritornare sullo stesso argomento è una sfida – ha detto – perché ci si confronta con un evento lontano, ma da cui, ogni volta, emergono domande nuove, legate alla sensibilità e al contesto attuali. Ha senso farlo solo se riusciamo a ricavarne una prospettiva di futuro diverso».

Laforgia ha proposto tre parole-chiave:

Foiba, termine a lungo ignorato o rimosso, che prima indicava solo gli inghiottitoi carsici e che è entrato tardi nel lessico comune come simbolo delle violenze subite da civili e politici italiani in Istria e sul confine orientale.

Confine, richiamato anche nel primo articolo della legge del 2004 istitutiva del Giorno del Ricordo come “complessa vicenda del confine orientale”: una linea artificiale che può diventare luogo di scontri feroci e di nazionalismi, mentre oggi – ha osservato l’assessore – stanno tornando parole e logiche del Novecento che si pensavano superate.

Profugo/Esule, termini che raccontano la condizione di chi è costretto a lasciare la propria terra, collegando la storia dell’esodo giuliano-dalmata alle attuali riflessioni sui movimenti forzati di popolazione.

Giovani protagonisti tra musica, letture e preghiera

Un ruolo importante lo hanno avuto gli studenti della scuola media Vidoletti, che hanno curato gli interventi musicali. La vicesindaca del Consiglio comunale dei ragazzi della Vidoletti, Alessandra, è intervenuta a nome dei coetanei, sottolineando il valore di una memoria che interpella il presente.

La cerimonia ha visto anche la recita dalla preghiera per i martiri delle foibe, in un clima di raccoglimento che ha unito famiglie di origine istriana, giuliana e dalmata, cittadini e istituzioni.

Morresi ha richiamato ancora una volta il senso profondo della ricorrenza: non un rito vuoto, ma un invito a «sentire e comunicare» la storia, perché solo conoscendo il passato – ha ricordato citando le parole già pronunciate in Sala Montanari – si possono interpretare il presente e costruire un futuro più consapevole.