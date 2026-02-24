Varese News

Varese, scontro tra un’auto e una moto in viale Borri: ferito un giovane

L'incidente poco dopo le 8 di martedì mattina: la persona coinvolta non è in pericolo di vita. Traffico intenso nella zona della BTicino

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un giovane di 25 anni è rimasto ferito in modo serio in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina – martedì 24 febbraio – in viale Borri a Varese, non lontano dall’ingresso della BTicino, a Bizzozero.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti: a scontrarsi sarebbero state un’automobile e una motocicletta su cui viaggiava la persona ferita, soccorsa da un’ambulanza proveniente dal vicino presidio della Croce Rossa. Il 25enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area interessata allo scontro e la Polizia Locale per gestire il traffico. Visti il luogo e l’orario infatti, nei dintorni si sono create lunghe code.

Pubblicato il 24 Febbraio 2026
