Varese si inchina alla magia del Giappone: l’abbraccio dell’Acinque Ice Arena alle stelle del ghiaccio

C’è un sottile filo di seta che oggi ha unito il Sol Levante ai piedi delle Prealpi. L’Acinque Ice Arena di Varese si è trasformata nel cuore pulsante del pattinaggio artistico mondiale, aprendo le proprie porte mercoledì 11 febbraio a centinaia di persone accorse per ammirare l’allenamento della nazionale olimpica giapponese.

Tra gli spalti, il colpo d’occhio è stato emozionante: tantissimi bambini delle scolaresche varesine e molti appassionati che non hanno esitato a chiedere un permesso dal lavoro o da scuola per vedere da vicino Kaori Sakamoto.

La stella di punta del team nipponico, già campionessa del mondo e medaglia d’argento a Milano Cortina 2026 nel Team Event (presenti, senza pattini, anche gli atleti della coppia giapponese, anche loro medaglia d’argento, Riku Miura e Ryuichi Kihara), ha dato prova di una classe cristallina, accompagnata dal talento emergente della diciassettenne Ami Nakai, al suo esordio olimpico, e dalla grazia di Mone Chiba.

Un’accoglienza “Made in Varese”

Al termine delle evoluzioni sul ghiaccio, la fredda temperatura della pista è stata scaldata da un caloroso scambio di doni tra le atlete e le autorità cittadine. Il sindaco Davide Galimberti, l’assessore allo Sport Stefano Malerba e il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello hanno omaggiato la delegazione giapponese, guidata dal “padrone di casa” Matteo Cesarini, project manager della Varese Sport Commission for Winter Games.

Le atlete, con la proverbiale cordialità nipponica, hanno risposto con sorrisi e l’immancabile inchino, ringraziando per l’accoglienza e lodando la qualità del cibo italiano.

«È bello vivere questo momento – ha commentato Matteo Cesarini –. È il risultato vivo della collaborazione tra tutti gli enti del territorio». Entusiasmo condiviso dal sindaco Galimberti: «Tiferemo anche per voi, c’è grande affetto e disponibilità. Viva l’Italia e viva il Giappone!».

Mauro Vitiello ha sottolineato il valore strategico dell’evento: «Questa giornata è il segno della qualità della nostra struttura e un segnale importante per l’economia locale». Malerba ha chiuso con un auspicio per la nazionale giapponese: «Avete già vinto un argento, ora vogliamo l’oro!».

Sapori varesini per le campionesse

Il benvenuto di Varese è stato anche gastronomico. La delegazione giapponese ha ricevuto una gift box contenente le eccellenze del territorio: i Brutti e Buoni di Gavirate, gli Amaretti di Saronno, il cioccolato Lindt e il prestigioso Miele Varesino DOP, il primo miele d’acacia in Italia a ottenere la certificazione di purezza.

Insieme alle prelibatezze, le atlete hanno ricevuto la bag rossa “Varese DoYouLake” con materiali informativi sulle potenzialità turistiche e sportive della provincia, un invito a tornare per godersi le bellezze del Varesotto anche dopo la fatica olimpica.