Varese torna a crescere: mancano poche decine di abitanti agli 80mila residenti

Varese cresce di nuovo. E lo fa con una costanza che non si vedeva da tempo: negli ultimi due anni la città ha guadagnato oltre 1100 residenti, arrivando a quota 79.964 abitanti, cioè a soli 36 abitanti dalla soglia psicologica degli 80mila, che aveva perso da un po’.

Dopo anni di emorragia demografica, il capoluogo ha invertito la rotta. Solo nel 2024 la popolazione era cresciuta di circa 300 unità, come aveva anticipato la vicesindaca Ivana Perusin durante la presentazione della Fiera di Varese di quell’anno. Un incremento che non arriva dal saldo naturale tra nascite e decessi, che resta in territorio negativo, ma da un fenomeno diverso e per certi versi più significativo: sempre più persone scelgono Varese come luogo dove trasferirsi e mettere radici.

«L’aumento dei nuovi residenti dimostra la capacità di Varese di attrarre nuove famiglie e cittadini», ha commentato il sindaco Davide Galimberti. Dietro questa nuova attrattività ci sarebbe un mix di fattori: la qualità della vita, i servizi offerti dalla città a partire da scuole e doposcuola, l’ambiente naturale che circonda il capoluogo, ma anche la posizione strategica per chi lavora a Milano pur desiderando vivere altrove.

Un segno importante di questo trend è stata la riapertura, la scorsa settimana, dello sportello frontalieri in via Como «Lo abbiamo aperto proprio per una progressiva crescita di domanda, che ci ha “costretto” a fornire delle piu continuative risposte – ha sottolineato Ivana Perusin – negli ultimi mesi abbiamo avuto un incremento significativo di richieste: giovani lavoratori che dopo il cambio di contratto e con la nuova stabilità scelgono di lavorare in Svizzera e si basano a Varese per la maggiore attrattività del capoluogo»

«Con i grandi cambiamenti messi in atto in questi anni, dalla mobilità alle grandi riqualificazioni, il trend positivo proseguirà anche in futuro», ha concluso Galimberti, confidando che gli investimenti degli ultimi anni continuino a dare i loro frutti in termini di appeal della città.