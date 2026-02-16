VareseNews utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare la qualità dell’aria

Varese News

VareseNews ha sviluppato un sistema automatico per raccogliere e visualizzare i dati relativi alle concentrazioni di inquinanti registrati nelle centraline di Varese, Busto Arsizio, Saronno e Ferno

VareseNews arricchisce la propria offerta informativa con un servizio dedicato al monitoraggio della qualità dell’aria. E lo fa grazie ad uno strumento sviluppato utilizzando l’intelligenza artificiale. Raggiungibile nella pagina dedicata alle previsioni meteo curate dal Centro geofisico prealpino, offre quotidianamente i dati raccolti dalle centraline Arpa di Varese, Busto Arsizio, Saronno e Ferno, a due passi dall’aeroporto internazionale della Malpensa.

Ogni giorno vengono mostrati i dati relativi alla concentrazione di polveri sottili, ovvero Pm10 e Pm2.5, e di inquinanti, come gli NO2, gli ossidi di azoto prodotti dalle auto a gasolio. Un’altra serie di grafici consente di visualizzare l’andamento nei 30 giorni precedenti delle concentrazioni di queste sostanze. Infine, un ultimo grafico indica il numero di giornate nelle quali è stata superata la concentrazione di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10. Questo perché la normativa europea fissa in 35 giorni l’anno il limite massimo di superamento di questa soglia.

Come detto, questo servizio è stato realizzato grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, in particolare del modello Claude Opus 4.6. Al quale la redazione ha chiesto di scrivere un programma che ogni giorno, alle 6 del mattino, estraesse i dati relativi agli inquinanti dal portale dati.lombardia.it e aggiornasse i grafici in maniera automatica. Uno strumento che consente così ai lettori di essere informati rispetto a un problema che, seppure ha visto dei miglioramenti negli ultimi anni, causa ogni anno migliaia di morti premature.

Si ringrazia Legambiente Lombardia per la consulenza scientifica.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
