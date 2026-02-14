Varese News

Sport

Varesina a Voghera per vincere, insidia Villa Valle per la Castellanzese

Domenica 15 febbraio alle 14.30 neroverdi e Fenici scenderanno in campo per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie D. Entrambe vanno a caccia di punti pesanti per dare continuità ai risultati positivi del turno precedente.

Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921

Tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, alle 14.30, si disputeranno le gare della ventiquattresima giornata del Girone B di Serie D. Il turno si apre con l’anticipo tra Milan Futuro e Breno. Varesina e Castellanzese saranno impegnate domenica, rispettivamente contro Vogherese e Villa Valle: per entrambe l’obiettivo è quello di muovere la classifica.

VOGHERESE – VARESINA

Dopo il buon punto ottenuto sul difficile campo del Brusaporto, la Varesina si trova di fronte un’altra trasferta, questa volta con destinazione Voghera, dove affronterà i padroni di casa della Vogherese allo stadio “Giovanni Parisi”. La squadra di mister Marco Spilli dovrà cercare in tutti i modi di portare a casa i tre punti, per proseguire nella rincorsa alla salvezza diretta, distante 8 punti, in un vero e proprio scontro salvezza contro un avversario in grande difficoltà. La squadra di mister Davide Salute è reduce da sei sconfitte consecutive: l’ultima vittoria risale allo scorso 19 ottobre contro il Villa Valle, quando sulla panchina rossonera sedeva ancora Andrea Cavaliere, rimasto in carica fino al 7 dicembre, per lui fatale la sconfitta con la Virtus Ciserano Bergamo. Al suo posto è arrivato Andrea Macchetti, anche lui sollevato dall’incarico dopo il 5-0 subito con la Folgore Caratese il 25 gennaio. La formazione della provincia di Pavia è attualmente ultima in classifica con 11 punti (virtualmente 13, ma sui rossoneri pende una penalizzazione di 2 punti). Tra le due squadre ci sono 10 precedenti, con bilancio pendente in favore delle Fenici, che si sono imposte 5 volte, contro le 3 della Vogherese, a cui si aggiungono 2 pareggi, tra cui quello dell’andata: all’Elmec Solar Stadium terminò 1-1.

CASTELLANZESE – VILLA VALLE

La Castellanzese di mister IvanDel Prato, dopo la bella e importante vittoria ottenuta nello scorso turno sul campo della Real Calepina, vuole proseguire sulla strada intrapresa e conquistare i primi tre punti davanti al proprio pubblico, nello scenario dello stadio Provasi. Il successo esterno è stato firmato dal gol di Chessa, che ha permesso all’attaccante neroverde di salire a quota dieci reti stagionali, e dalla marcatura di Castelletto, che porta il centrocampista a tre gol in campionato. La Castellanzese in questo turno punta a una nuova vittoria per raggiungere e superare i trenta punti, provando così a compiere un ulteriore balzo in classifica. Di fronte ci sarà il Villa Valle, attualmente quinto in classifica con trentasette punti, guidato in panchina da mister Marco Sgrò e reduce dal pareggio in rimonta contro lo Scanzorosciate. I giallorossi sono una squadra che segna tanto, come dimostrano le trentatré reti realizzate a fronte delle trentuno subite. I due capocannonieri sono Riccardo Ravasi e Mauro Semprini, entrambi con sette gol. Castellanzese e Villa Valle si affrontano per la settima volta in Serie D, con un bilancio che sorride ai giallorossi: 3 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo precedente, giocato in questa stagione, si è chiuso con il 2-1 per il Villa Valle.

24ma GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Milan Futuro – Breno, Casatese – Real Calepina, CASTELLANZESE – VILLA VALLE, Chievo – Caratese, Leon – Sondrio, Pavia – Brusaporto, Scanzorosciate – Caldiero, Virtus CGB, VOGHERESE – VARESINA.

CLASSIFICA

Caratese 48, Chievo 40, Casatese e Brusaporto 38, Vila Valle 37, Caldiero e Milan Futuro 35, Virtus CBG 34, Leon 33, Real Calepina e Oltrepò (-3) 30, CASTELLANZESE e Scanzorosciate 29, Breno 28, VARESINA 21, Sondrio 19, Pavia 17, Vogherese (-2) 11.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 14 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.