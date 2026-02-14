Varesina a Voghera per vincere, insidia Villa Valle per la Castellanzese

Tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, alle 14.30, si disputeranno le gare della ventiquattresima giornata del Girone B di Serie D. Il turno si apre con l’anticipo tra Milan Futuro e Breno. Varesina e Castellanzese saranno impegnate domenica, rispettivamente contro Vogherese e Villa Valle: per entrambe l’obiettivo è quello di muovere la classifica.

VOGHERESE – VARESINA

Dopo il buon punto ottenuto sul difficile campo del Brusaporto, la Varesina si trova di fronte un’altra trasferta, questa volta con destinazione Voghera, dove affronterà i padroni di casa della Vogherese allo stadio “Giovanni Parisi”. La squadra di mister Marco Spilli dovrà cercare in tutti i modi di portare a casa i tre punti, per proseguire nella rincorsa alla salvezza diretta, distante 8 punti, in un vero e proprio scontro salvezza contro un avversario in grande difficoltà. La squadra di mister Davide Salute è reduce da sei sconfitte consecutive: l’ultima vittoria risale allo scorso 19 ottobre contro il Villa Valle, quando sulla panchina rossonera sedeva ancora Andrea Cavaliere, rimasto in carica fino al 7 dicembre, per lui fatale la sconfitta con la Virtus Ciserano Bergamo. Al suo posto è arrivato Andrea Macchetti, anche lui sollevato dall’incarico dopo il 5-0 subito con la Folgore Caratese il 25 gennaio. La formazione della provincia di Pavia è attualmente ultima in classifica con 11 punti (virtualmente 13, ma sui rossoneri pende una penalizzazione di 2 punti). Tra le due squadre ci sono 10 precedenti, con bilancio pendente in favore delle Fenici, che si sono imposte 5 volte, contro le 3 della Vogherese, a cui si aggiungono 2 pareggi, tra cui quello dell’andata: all’Elmec Solar Stadium terminò 1-1.

CASTELLANZESE – VILLA VALLE

La Castellanzese di mister IvanDel Prato, dopo la bella e importante vittoria ottenuta nello scorso turno sul campo della Real Calepina, vuole proseguire sulla strada intrapresa e conquistare i primi tre punti davanti al proprio pubblico, nello scenario dello stadio Provasi. Il successo esterno è stato firmato dal gol di Chessa, che ha permesso all’attaccante neroverde di salire a quota dieci reti stagionali, e dalla marcatura di Castelletto, che porta il centrocampista a tre gol in campionato. La Castellanzese in questo turno punta a una nuova vittoria per raggiungere e superare i trenta punti, provando così a compiere un ulteriore balzo in classifica. Di fronte ci sarà il Villa Valle, attualmente quinto in classifica con trentasette punti, guidato in panchina da mister Marco Sgrò e reduce dal pareggio in rimonta contro lo Scanzorosciate. I giallorossi sono una squadra che segna tanto, come dimostrano le trentatré reti realizzate a fronte delle trentuno subite. I due capocannonieri sono Riccardo Ravasi e Mauro Semprini, entrambi con sette gol. Castellanzese e Villa Valle si affrontano per la settima volta in Serie D, con un bilancio che sorride ai giallorossi: 3 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo precedente, giocato in questa stagione, si è chiuso con il 2-1 per il Villa Valle.

24ma GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Milan Futuro – Breno, Casatese – Real Calepina, CASTELLANZESE – VILLA VALLE, Chievo – Caratese, Leon – Sondrio, Pavia – Brusaporto, Scanzorosciate – Caldiero, Virtus CGB, VOGHERESE – VARESINA.

CLASSIFICA

Caratese 48, Chievo 40, Casatese e Brusaporto 38, Vila Valle 37, Caldiero e Milan Futuro 35, Virtus CBG 34, Leon 33, Real Calepina e Oltrepò (-3) 30, CASTELLANZESE e Scanzorosciate 29, Breno 28, VARESINA 21, Sondrio 19, Pavia 17, Vogherese (-2) 11.