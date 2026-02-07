Varesina e Castellanzese a caccia di punti salvezza nella Bergamasca

Domenica 8 febbraio alle 14.30 Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per la 23ª giornata del Girone B di Serie D, che si aprirà sabato 7 con il derby tra Caldiero Terme e Chievo Verona. La squadra di mister Marco Spilli sarà impegnata contro la terza forza del girone, il Brusaporto, mentre quella di mister Ivan Del Prato sarà di scena a Grumello del Monte contro la Real Calepina. Entrambe le compagini avranno come obiettivo fare punti pesanti per cercare di migliorare la propria posizione in classifica.

BRUSAPORTO – VARESINA

Dopo la splendida vittoria per 4-1 contro il Villa Valle all’Elmec Solar Stadium, la Varesina torna in campo per affrontare una sfida di alto livello contro una delle squadre rivelazione del campionato: il Brusaporto. La formazione di mister Spilli dovrà cercare in tutti i modi di fare punti per continuare la rincorsa verso la salvezza e, da questa settimana, può contare su un ulteriore rinforzo: il trequartista Alessio Aropinto, arrivato in settimana dal Carpi. In uscita, invece, la società rossoblù ha ceduto Samuele Rosa al Club Milano, formazione militante nel Girone A di Serie D. La vittoria dell’ultimo turno ha permesso alla Varesina di accorciare sulla Castellanzese, riducendo il distacco a sei punti e riaccendendo le speranze in ottica salvezza. Dall’altra parte ci sarà la squadra di mister Maurizio Terletti, che nell’ultimo turno ha battuto la Vogherese per 1-0, tornando a fare punti dopo tre sconfitte consecutive e riprendendosi il terzo posto in classifica. I bergamaschi hanno 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, e precedono di una lunghezza il Villa Valle e di due punti Milan Futuro e Casatese Merate. La distanza dal secondo posto, occupato dal Chievo, è di tre punti, mentre il ritardo dalla capolista Folgore Caratese è di otto. Il miglior marcatore del Brusaporto è l’attaccante Giorgio Siani, autore fin qui di 8 gol e 4 assist. I precedenti tra le due squadre sono cinque: bilancio favorevole alla Varesina, con tre successi delle Fenici, una vittoria del Brusaporto e un pareggio, quello dell’andata terminato 2-2.

REAL CALEPINA – CASTELLANZESE

La Castellanzese va in provincia di Bergamo con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali e compiere un salto importante in classifica, per evitare di rimanere impantanata nei bassifondi. La squadra di mister Ivan Del Prato riparte dalla buona prestazione contro la Nuova Sondrio, non sufficiente per evitare la sconfitta (2-1), confidando di tornare da Grumello del Monte con l’intera posta in palio. La Real Calepina ha quattro punti di vantaggio sui neroverdi ed è attualmente a quota 30 punti e arriva da un momento estremamente positivo: sette risultati utili consecutivi e quattro vittorie di fila, l’ultima ottenuta di misura sul campo del Pavia. La squadra allenata da mister Inacio Joelson ha realizzato finora 30 gol, subendone 31. Il capocannoniere dei biancazzurri è l’ex Varesina Matteo Oboe, autore di 6 reti in 19 presenze stagionali. Quella di domenica sarà la sesta sfida in Serie D tra Castellanzese e Real Calepina: il bilancio parla di 2 vittorie neroverdi, 1 pareggio e 2 successi biancazzurri. L’ultimo incontro, disputato in questa stagione, si è chiuso con il 3-2 in favore della Castellanzese, che proverà a ripetersi anche in trasferta.

23ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Caldiero – Chievo, Breno – Casatese, BRUSAPORTO – VARESINA, Folgore Caratese – Pavia, Milan Futuro – Virtus CBG, Nuova Sondrio – Vogherese, Oltrepò – Leon, REAL CALEPINA – CASTELLANZESE, Villa Valle – Scanzorosciate.

CLASSIFICA

Folgore Caratese 45, Chievo 40, Brusaporto 37, Villa Valle 36, Casatese e Milan Futuro 35, Caldiero 32, Virtus CBG 31, Leon, Real Calepina e Oltrepò 30(-3), Scanzorosciate e Breno 28, CASTELLANZESE 26, VARESINA 20, Pavia 17, Nuova Sondrio 16, Vogherese 11(-2).