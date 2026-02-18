Vela: AVAV Luino protagonista alla prima Italia Cup 2026 di Andora

Si è conclusa martedì 17 febbraio ad Andora la 1ª Italia Cup 2026, primo importante appuntamento nazionale della stagione per le classi ILCA, ospitato dal Circolo Nautico Andora dal 14 al 17 febbraio. In acqua alcuni tra i migliori giovani velisti italiani, con una partecipazione numerosa e condizioni meteo variabili che hanno reso la competizione particolarmente impegnativa. L’Associazione Velica Alto Verbano (AVAV) è scesa in acqua con una squadra numerosa, ottenendo risultati di rilievo in tutte le classi, a conferma del lavoro svolto durante il periodo di preparazione invernale.

Il risultato più significativo è arrivato nella classe ILCA 4, dove Folli Van Dong Andrea ha conquistato un ottimo 3° posto, salendo sul podio in una flotta molto competitiva. Nella stessa classe erano presenti anche Allegra “Ghega” Marelli, 143ª, e Margherita Audino, 151ª, entrambe impegnate in un percorso di crescita ed esperienza. Nella classe ILCA 6 buone prestazioni per Giovanni Pellin, 22°, e Alessandro Rizzo, 35°, seguiti da Alessandro Locati, 54°, e Matteo Baldo, 103°, su un totale di circa 180 partecipanti.

Prestazioni di alto livello anche nella classe ILCA 7, dove Lorenzo Bogni ha chiuso all’8° posto e Ludovico Caresani al 15°, con buoni segnali anche da Riccardo Molla, 33°, Edoardo Bogni, 41°, e Luca Langhoff, 46°. Grande soddisfazione è stata espressa dal coach Andrea Vibaldi, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto dalla squadra: «I risultati ottenuti ripagano l’intenso periodo di allenamento che abbiamo sostenuto dai primi di gennaio proprio ad Andora, con sessioni ogni fine settimana. È un segnale importante della crescita del gruppo e dell’impegno dei ragazzi. Voglio ringraziare anche gli altri allenatori, Marco Ponti e Gabriele Besozzi, per il lavoro condiviso, e il Circolo Nautico Andora per l’ospitalità e la collaborazione durante questo periodo».

La stagione proseguirà già nel prossimo fine settimana: appuntamento per domenica 22 febbraio a Valmadrera (LC), con la prima regata valida per il Campionato Zonale.