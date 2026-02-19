Vent’anni di MI AMI Festival: a Varese parliamo del festival della musica “bella e possibile”

Attraverso il racconto diretto di chi ha ideato e guidato il MI AMI, si parlerà di visione, organizzazione, rischi e sostenibilità, ma anche di come il festival abbia influito sulla musica indipendente italiano

Nuovo appuntamento con Spiegami, la rassegna a cura di Adelia Brigo che porta a Varese protagonisti ed esperienze del mondo della cultura e della comunicazione. Lunedì 10 marzo l’incontro sarà dedicato a una delle esperienze più significative della scena musicale italiana degli ultimi vent’anni: il MI AMI Festival. L’appuntamento è a Materia Spazio Libero, in Via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro, Castronno.

Ingresso libero e gratuito. Riserva il tuo posto qui.

La descrizione dell’appuntamento è già una dichiarazione d’intenti: “Come il MI AMI Festival ha attraversato, anticipato, condizionato gli ultimi 20 anni di musica in Italia. Cosa abbiamo imparato inventando e poi facendo un festival così, come abbiamo visto cambiare Milano e la musica. Dove siamo ora e dove potremmo essere e cosa suggeriamo a chi vuole provarci a creare il proprio festival”.

Ospite della serata sarà Stefano Bottura, CEO di Better Days e direttore del MI AMI, che ripercorrerà la nascita e l’evoluzione di un progetto diventato nel tempo punto di riferimento per la musica indipendente italiana. Un festival nato con l’idea di raccontare “la musica italiana bella e possibile”, che negli anni ha saputo intercettare tendenze, dare spazio a nuovi linguaggi, accompagnare la crescita di artisti oggi centrali nel panorama nazionale.

L’incontro sarà l’occasione per riflettere su come un festival possa incidere non solo sulla scena musicale, ma anche sul tessuto urbano e culturale di una città. Milano, negli ultimi vent’anni, è profondamente cambiata, così come è cambiato il modo di produrre, distribuire e vivere la musica.

Attraverso il racconto diretto di chi ha ideato e guidato il MI AMI, si parlerà di visione, organizzazione, rischi e sostenibilità, ma anche di comunità, identità e futuro. Cosa significa oggi creare un festival? Quali sono le sfide economiche e culturali? E quali consigli può offrire un’esperienza ventennale a chi sogna di costruire un proprio progetto musicale? Di questo e molto altro parliamo nella serata di martedì 10 marzo.