Verbano Express: blocco delle attività, salta il treno con 200 iscritti in partenza da Luino per il carnevale di Bellinzona
L'associazione: “Si tratta di una rinuncia particolarmente dolorosa, perché il treno di Carnevale rappresenta da anni un appuntamento molto atteso dalla comunità". L'evento interessava soprattutto famiglie e bambini
Arrivano i primi effetti della querelle fra Verbano Express, l’associazione che gestisce il Museo dei trasporti di Luino e Rete ferroviaria italiana (Rfi), proprietaria degli spazi che da oltre trent’anni ospitano il museo e le conseguenti attività culturali.
In una nota Verbano Express infatti informa «con profondo rammarico» che il treno storico a vapore previsto per il Carnevale di Bellinzona è stato annullato, nonostante avesse già raccolto oltre 200 adesioni, prevalentemente da parte di bambini e famiglie.
«La decisione», spiegano dall’associazione, «non è dipesa dalla volontà dell’Associazione, ma è conseguenza diretta del blocco delle attività ferroviarie disposto da Rete Ferroviaria Italiana, che allo stato attuale non consente la circolazione dei convogli storici operati dalla Verbano Express. Si tratta di una rinuncia particolarmente dolorosa, perché il treno di Carnevale rappresenta da anni un appuntamento molto atteso dalla comunità e un’occasione unica per avvicinare le nuove generazioni alla storia e alla cultura ferroviaria».
L’Associazione Verbano Express opera da oltre trent’anni nella conservazione e valorizzazione del patrimonio ferroviario, senza alcun costo per la collettività, garantendo al contempo la cura e il presidio della rimessa storica di Luino.
«In queste settimane sono in corso interlocuzioni con Rfi per individuare una soluzione che consenta la ripresa delle attività», informano, in conclusione, dalla Verbano Express
«L’Associazione resta fiduciosa che possa essere trovato un percorso che permetta di preservare una realtà che rappresenta un patrimonio culturale e umano per il territorio e per il Paese».
Il tema aveva tenuto banco nei giorni scorsi dopo la pubblica denuncia del consigliere comunale Furio Artoni, finendo anche sulla stampa nazionale (dove il sindaco di Luino Enrico Bianchi aveva caldeggiato l’apertura di un tavolo sovra comunale per trattare della questione). Il parlamentare di Fdi ed ex sindaco di Luino Andrea Pellicini ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti Matteo Salvini.
