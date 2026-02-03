Vergiate ricorda padre Oreste Cerri a trent’anni dalla scomparsa: il 22 febbraio la celebrazione con l’arcivescovo Delpini

Vergiate si prepara a ricordare padre Oreste Cerri nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. Domenica 22 febbraio 2026 il Villaggio del Fanciullo, da lui fondato, sarà al centro di una giornata di commemorazione che vedrà la partecipazione dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Padre Oreste Cerri è stato una figura centrale per la comunità vergiatese e per il territorio: sacerdote e educatore, ha dedicato la sua vita all’accoglienza e alla crescita dei più giovani, dando vita al Villaggio del Fanciullo, realtà nata per offrire sostegno, educazione e opportunità a bambini e ragazzi in difficoltà. Un’opera che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento non solo religioso, ma anche sociale e civile, fondata su valori di solidarietà, responsabilità e attenzione alla persona.

Il programma della giornata prevede alle 9.30 con il caffè di benvenuto e il raduno dei partecipanti e dei gruppi in largo Lazzari, a circa 800 metri dal Villaggio del Fanciullo. Alle 10.20 è prevista la partenza del corteo dei labari e dei gagliardetti, coordinato dal gruppo Alpini di Vergiate, che raggiungerà il Villaggio per l’alzabandiera e il momento di onore a padre Cerri e ai caduti.

A seguire sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e animata dal coro Harmonia. Dopo la celebrazione sono previsti i saluti delle autorità intervenute. La mattinata si concluderà con un buffet.