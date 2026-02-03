Varese News

Varese Laghi

Vergiate ricorda padre Oreste Cerri a trent’anni dalla scomparsa: il 22 febbraio la celebrazione con l’arcivescovo Delpini

La comunità vergiatese ricorda il religioso promotore del Villaggio del Fanciullo

Villaggio del Fanciullo

Vergiate si prepara a ricordare padre Oreste Cerri nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. Domenica 22 febbraio 2026 il Villaggio del Fanciullo, da lui fondato, sarà al centro di una giornata di commemorazione che vedrà la partecipazione dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Padre Oreste Cerri è stato una figura centrale per la comunità vergiatese e per il territorio: sacerdote e educatore, ha dedicato la sua vita all’accoglienza e alla crescita dei più giovani, dando vita al Villaggio del Fanciullo, realtà nata per offrire sostegno, educazione e opportunità a bambini e ragazzi in difficoltà. Un’opera che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento non solo religioso, ma anche sociale e civile, fondata su valori di solidarietà, responsabilità e attenzione alla persona.

Il programma della giornata prevede alle 9.30 con il caffè di benvenuto e il raduno dei partecipanti e dei gruppi in largo Lazzari, a circa 800 metri dal Villaggio del Fanciullo. Alle 10.20 è prevista la partenza del corteo dei labari e dei gagliardetti, coordinato dal gruppo Alpini di Vergiate, che raggiungerà il Villaggio per l’alzabandiera e il momento di onore a padre Cerri e ai caduti.

A seguire sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e animata dal coro Harmonia. Dopo la celebrazione sono previsti i saluti delle autorità intervenute. La mattinata si concluderà con un buffet.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.