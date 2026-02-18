Verso le paralimpiadi 2026, il Canada del Para Ice Hockey sceglie Varese

Varese si conferma palcoscenico internazionale in vista delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dal 22 febbraio al 1° marzo la Nazionale maschile canadese di Para Ice Hockey sarà infatti in città per un periodo di preparazione all’Acinque Ice Arena, scegliendo il capoluogo come base del proprio avvicinamento ai Giochi.

Il momento centrale della permanenza sarà la partita amichevole internazionale in programma venerdì 27 febbraio alle ore 10, quando il Canada affronterà la Nazionale italiana di Para Ice Hockey. Un test di rilievo per entrambe le formazioni, a pochi giorni dall’avvio delle competizioni paralimpiche

Quella canadese è una delle selezioni più titolate nella storia della disciplina: cinque i titoli mondiali conquistati (2000, 2008, 2013, 2017 e 2024). In ambito paralimpico il Canada ha ottenuto l’oro a Torino 2006, oltre a diverse medaglie tra Nagano 1998 e Pechino 2022. La squadra si è inoltre imposta in tornei internazionali di primo piano come il World Sledge Hockey Challenge e l’IPH Cup 2023, confermandosi punto di riferimento mondiale del movimento

La presenza a Varese offrirà agli appassionati l’opportunità di assistere dal vivo alle performance di atleti di altissimo livello, protagonisti di una disciplina paralimpica intensa e spettacolare. L’accesso alla partita sarà gratuito, previa prenotazione obbligatoria, al fine di garantire una corretta gestione delle presenze. Link per la prenotazione: https://bit.ly/pihca

L’iniziativa rientra nel programma della Varese Sport Commission for Winter Games, tavolo di lavoro promosso da Comune di Varese, Camera di Commercio e Provincia, con l’obiettivo di valorizzare il territorio provinciale nel contesto delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.