Via libera in commissione al restyling del Campus a Varese: torna il “PalaNuovo” in via Pista Vecchia

La Commissione Urbanistica in consiglio comunale a Varese ha dato ieri sera il via libera al Progetto Unitario che prevede una profonda ristrutturazione del centro sportivo Campus di via Pirandello e la realizzazione di una nuova struttura coperta in via Pista Vecchia.

Il restyling del Campus

Il complesso di via Pirandello 31 sarà completamente riorganizzato per rispondere alle esigenze della Pallacanestro Varese, che gestisce l’impianto. Tra gli interventi principali, la realizzazione di nuovi uffici e aree direzionali, che saranno realizzati con la sopraelevazione degli attuali locali sala pesi e massaggi, sul lato ovest della struttura. La tribuna del campo 2 ospiterà una nuova sala riunioni.

Sul fronte est è previsto un ampliamento per nuovi servizi igienici destinati agli spettatori del campo 1 e per la ricollocazione del bar-ristorante con cucina. Il seminterrato verrà ripensato con spazi dedicati alle squadre giovanili e al minibasket, nuove palestre e un’area di riabilitazione sportiva con studi medici.

All’esterno, la zona “playground” vedrà importanti trasformazioni: il playground resterà a uso pubblico e sarà utilizzato dalla Pallacanestro Varese, e i campi scoperti di via Pirandello rimarranno a uso libero e gratuito per tutti i cittadini. La vera trasformazione interna riguarda l’attuale campo da calcetto che verrà convertito in tre sezioni per il basket 3 contro 3.

Un “pallone” per gli allenamenti delle giovanili in via Pista Vecchia

La novità più rilevante riguarda l’area comunale di via Pista Vecchia, oggi utilizzata come parcheggio, dove sorgerà una struttura pressostatica – il classico “pallone” – destinata agli allenamenti del settore giovanile.

Il progetto non è nuovo: un “pallone” adibito a tale uso (allora chiamato “PalaNuovo“) era già operativo a fine anni ’80: tant’è vero che gli spogliatoi comunali esistenti, attualmente inutilizzati, verranno recuperati.

Questa nuova struttura sorgerà in un area di parcheggio che fa parte del comparto del palazzetto, e sarà utilizzabile, in orari scolastici, anche dalle scuole della zona. Il parcheggio pubblico di via Pista Vecchia, a fianco della struttura che verrà costruita, resterà intatto.

Il progetto dedica attenzione anche alla componente verde: verrà abbattuto un solo albero tutelato – un tiglio in via Pista Vecchia – mentre gli altri esemplari saranno preservati. Come compensazione, verranno piantati 16 nuovi carpini bianchi.

Il nodo traffico e parcheggi

Il dibattito in commissione si è concentrato soprattutto sull’impatto viabilistico dell’intervento. I consiglieri Franco Formato (Varese Ideale) e Eugenio De Amici hanno sollevato però il problema del traffico in una zona già congestionata dalla presenza di scuole e centri sportivi. «Va bene implementare la vocazione sportiva della zona – ha sostenuto in particolare De Amici – ma andrebbe considerato anche l’aumento del traffico in base alle nuove offerte che si vanno a creare».

L’assessore all’Urbanistica Andrea Civati ha risposto ai consiglieri che «L’aggravamento in concreto non incide particolarmente sulla viabilità della zona». Sul tema parcheggi, l’assessore ha ammesso che «L’ideale sarebbe un multipiano, ma mancano le risorse, né da parte del privato né del pubblico».

Voto favorevole con astensioni

Il progetto è stato approvato senza voti contrari, ma con le astensioni della minoranza. Il presidente della Commissione Urbanistica Domenico Marasciulo ha sottolineato gli aspetti positivi dell’intervento: «Viene rafforzata la vocazione sportiva della zona e si dà sviluppo al basket, sport simbolo della città di Varese».

Luci a Masnago

