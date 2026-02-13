Via oro e contanti, colpo nella notte in una casa di Travedona Monate

Paura nella notte a Travedona Monate, dove ignoti sono entrati in un’abitazione forzando l’accesso principale e schermando le due telecamere esterne.

Secondo quanto denunciato, i ladri avrebbero agito mentre i proprietari dormivano, in casa padre e figlio che non hanno sentito nulla.

I malviventi avrebbero portato via circa 600 euro in contanti dal portafoglio e alcuni piccoli oggetti d’oro, senza riuscire però ad aprire la cassaforte.

Il cane è stato trasportato dal veterinario: al momento, secondo quanto riferito, sarebbe fuori pericolo.

Sull’episodio indagano i carabinieri, ai quali è stata formalizzata denuncia. Secondo quanto riferito, gli investigatori avrebbero già una pista: da Natale, infatti, sarebbero stati segnalati altri episodi simili nella zona, con un gruppo che avrebbe preso di mira diverse abitazioni. Le telecamere stradali avrebbero inoltre ripreso alcuni volti che potrebbero risultare utili alle indagini.

In paese resta alta la preoccupazione: a Natale, sempre nella stessa area, un’anziana vittima di un furto avrebbe avuto un infarto subito dopo l’accaduto.