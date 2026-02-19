Videosorveglianza, Brenta chiede aiuti, ma il sindaco: “Chi fa da se fa per tre”

Dopo l’ondata di furti che negli ultimi mesi ha colpito diversi comuni della Valcuvia, il tema della sicurezza era stato al centro di una riunione svoltasi il 20 novembre 2025 nella sede della Provincia di Varese, convocata su richiesta dei sindaci del territorio.

Al tavolo erano presenti Prefetto e Questore, i responsabili provinciali delle forze dell’ordine, il presidente della Comunità montana e il presidente della Provincia. Durante l’incontro era emersa con forza la difficoltà dei piccoli comuni nel garantire un controllo capillare del territorio con organici ridotti delle polizie locali, oltre alla necessità di rafforzare il coordinamento tra le forze dell’ordine e di potenziare i sistemi di videosorveglianza.

In quella sede, ricordano dal Comune di Brenta, la Provincia avrebbe manifestato la disponibilità – grazie a risorse di bilancio – a sostenere economicamente i comuni per l’implementazione delle telecamere.

Sulla base di quelle indicazioni, il 12 dicembre 2025 il Comune di Brenta ha inviato una richiesta formale per ottenere un contributo finalizzato ad ampliare l’attuale dotazione: un sistema già composto da un lettore targhe e 23 telecamere ad alta risoluzione. L’obiettivo dichiarato era rafforzare la prevenzione, aumentare la sicurezza e fornire elementi utili alle indagini.

«Dopo un sollecito inviato via PEC il 2 febbraio, il 19 febbraio 2026 è arrivata la risposta della Provincia», spiega in una nota il sindaco di Brenta Ginpietro Ballardin, «firmata dal presidente Marco Magrini: pur condividendo l’utilità della videosorveglianza, l’ente ha comunicato di non poter accogliere l’istanza, spiegando di voler destinare le risorse a “misure generali” ritenute più strategiche per l’intero territorio provinciale».

Tra queste, la Provincia ha indicato lo studio – su impulso del Prefetto – di un percorso che potrebbe assegnare alla Polizia provinciale un ruolo di coordinamento delle polizie locali.

Il sindaco Ballardin ha preso atto della decisione con amarezza, chiudendo il suo intervento con una frase che suona come una resa: “Chi fa per sé fa per tre”.