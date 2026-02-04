“Vieni a Vivere a Varese”, il mattone al centro della sfida. Prezzi in crescita e nuove strategie abitative

«Questo è sempre un appuntamento molto importante perché il coordinamento di lavoro gestito dalla Camera di Commercio e dalle associazioni rende questo strumento davvero utile per la collettività». Con queste parole Mauro Vitiello, preesidente della Camera di Commercio di Varese, ha introdotto la presentazione della nuova edizione della Rilevazione dei prezzi degli immobili, un volume ormai consolidato che rappresenta un punto di riferimento per operatori, istituzioni e cittadini.

Il lavoro è frutto dell’attività sinergica di una commissione composta da enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali, coordinata dall’ente camerale, e del contributo di una rete di oltre 200 operatori ed esperti del settore immobiliare riconducibili alle associazioni Fimaa, Fiaip e Anama.

Il risultato è un’analisi capillare che copre tutti i 136 Comuni della provincia di Varese, offrendo uno spaccato dettagliato dei valori medi delle abitazioni sulla base dei dati raccolti nel 2025. Dall’analisi emerge un mercato immobiliare dinamico, ma sempre più influenzato da fattori strutturali e normativi.

PREZZI IN CRESCITA

«C’è un recupero dei valori immobiliari, legato alla maggiore qualità degli immobili che vengono oggi scambiati» ha sottolineato Giacomo Mazzarino, dirigente dell’Area Registro imprese e analisi economiche della Camera di Commercio.

I prezzi risultano in crescita su tutto il territorio provinciale, con un incremento più marcato per le abitazioni di nuova costruzione e per quelle recentemente ristrutturate.

A incidere sono soprattutto i maggiori costi di costruzione e gli investimenti necessari per realizzare edifici ad alta efficienza energetica, in linea con la direttiva europea “Case Green”. La certificazione energetica e il contenimento delle spese condominiali si confermano elementi decisivi nelle scelte degli acquirenti e incidono direttamente sulle quotazioni.

UN COMPARTO DINAMICO

Il numero di transazioni normalizzate nel 2024 si è attestato a 12.952, con prospettive di rialzo secondo i primi dati del 2025. Sul fronte dei valori, il centro di Varese raggiunge punte di 3.800 euro al metro quadro. A Busto Arsizio le nuove abitazioni arrivano a 3.600 euro, mentre Gallarate e Saronno si attestano rispettivamente a 3.300 e 3.500 euro. A Luino il nuovo di pregio tocca i 3.500 euro al metro quadro. Restano molto apprezzate le località lacustri. Sul Lago Maggiore spiccano Laveno Mombello (2.900 euro) e Maccagno con Pino e Veddasca (3.300), mentre sul Ceresio Lavena Ponte Tresa arriva a 2.500 euro e Porto Ceresio a 2.700 euro per il nuovo panoramico di qualità.

nella foto, da destra: Giacomo Mazzarino, Mauro Vitiello, Dino Vanetti vice presidente Fimaa, Isabella Tafuro, presidente Fiaip e Bernardo Bianchessi presidente Anama

IL TERRITORIO VARESINO È COMPETITIVO

L’edizione 2025 si arricchisce anche di approfondimenti che guardano al futuro dell’abitare. Ampio spazio è dedicato al progetto di attrattività territoriale “Vieni a Vivere a Varese”, affiancato dalla prima mappa delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituite in provincia e da contributi tecnici sull’evoluzione impiantistica, tra banda ultralarga e pompe di calore.

Sul piano normativo, il volume analizza l’impatto del provvedimento “Salva-Casa” e propone una sintesi dei bonus fiscali attivi per il biennio 2026-2027. «Nonostante questi rialzi – ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio – il territorio varesino mantiene una forte competitività rispetto a Milano e al Canton Ticino, dove i valori restano decisamente più elevati».

Un elemento che rafforza il posizionamento della provincia come luogo attrattivo per vivere, grazie a un contesto naturale di qualità e alla vicinanza con importanti poli professionali.

La Rilevazione dei prezzi degli immobili è consultabile online sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Varese, con mappe interattive dedicate ai principali centri urbani, oppure disponibile in formato cartaceo su richiesta tramite l’indirizzo email dedicato.