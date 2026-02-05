Vigili del Fuoco, Mauro Caciolai è il nuovo Comandante di Milano

Passaggio di testimone ufficiale, questa mattina, giovedì, ai vertici del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano. In via Messina si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo Comandante, Mauro Caciolai, che subentra a Calogero Turturici. Quest’ultimo lascia il capoluogo lombardo dopo un intenso mandato per assumere il prestigioso incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco in Basilicata.

Nel suo primo incontro con la stampa milanese, il neo-comandante Caciolai ha voluto sottolineare l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo con l’informazione. «Auguro che l’ottimo rapporto con i media possa ancora di più consolidarsi nel reciproco rispetto dei ruoli», ha dichiarato, evidenziando come la trasparenza e la collaborazione siano pilastri fondamentali per il Corpo.

Per Caciolai, l’approdo sotto la Madonnina non è solo un incarico di prestigio, ma un traguardo significativo nella propria carriera: «Milano rappresenta una sfida stimolante e di sicuro arricchimento umano e professionale».

La presentazione è stata anche l’occasione operativa per fare il punto sulla gestione della sicurezza alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi a livello internazionale: i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Il Comando è già al lavoro per garantire la massima efficienza in un contesto di eccezionale affluenza e visibilità. È stato infatti confermato il potenziamento del dispositivo di soccorso e di vigilanza, che vedrà l’impiego di 250 unità giornaliere in più rispetto allo standard ordinario. Un incremento massiccio di uomini e mezzi necessario per presidiare i siti olimpici e garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori durante tutta la durata della kermesse.

Con l’inizio dei Giochi ormai alle porte, il nuovo Comandante si trova proiettato in una gestione complessa che richiederà un coordinamento millimetrico tra le diverse anime del soccorso tecnico urgente, in una delle metropoli più dinamiche d’Europa.