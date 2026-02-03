Villa Borletti di Origgio ricorda Giuliano Collina con la mostra “Carmina Burana”

Si inaugura sabato 7 febbraio un percorso espositivo che racconta il tratto deciso e la ricerca artistica di Collina, lasciando emergere il dialogo tra arti visive e musica

Sabato 7 febbraio alle 17, al piano terra di Villa Borletti a Origgio, si inaugura una mostra dedicata a Giuliano Collina, artista comasco scomparso lo scorso 14 novembre all’età di 87 anni. Si tratta della prima esposizione pensata per rendere omaggio alla sua opera e al segno profondo che ha lasciato nella scena artistica del territorio lariano.

Un omaggio voluto da Milly Pozzi

Le opere esposte provengono dalla collezione d’arte di Milly Pozzi, che di Collina è stata estimatrice e sostenitrice e che insieme a Elena Borghi ha voluto organizzare questo evento per ricordare uno degli artisti che più ha apprezzato, offrendo al pubblico l’occasione di entrare in contatto con una parte significativa della sua produzione.

I “Carmina Burana” di Giuliano Collina

Cuore della mostra sono i Carmina Burana, realizzati da Collina nel 2004 come rappresentazione visiva dei celebri brani musicati dal compositore tedesco Carl Orff tra il 1935 e il 1936, su testi tratti dall’omonima raccolta medievale. L’opera musicale, rappresentata per la prima volta nel 1937, conobbe fin da subito un grande successo, che ha continuato a ispirare artisti di linguaggi diversi.

Collina ne ha dato una lettura personale attraverso una raffinata cartella di dieci acqueforti, incise su lastre di rame da lui stesso realizzate e stampate in una tiratura limitata di soli 50 esemplari.

La mostra, fortemente rappresentativa del tratto deciso e riconoscibile di Giuliano Collina, sarà aperta e visitabile sabato 7 febbraio e poi nelle giornate dell‘8, 14 e 15 febbraio dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 18. Ingresso libero