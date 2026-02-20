Viola il divieto di avvicinamento e tenta di entrare in casa dei genitori: arrestato a Invorio
L’immediato intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze ulteriori, garantendo la sicurezza dei familiari
Intervento tempestivo dei Carabinieri nella serata del 16 febbraio a Invorio, in provincia di Novara, dove un uomo è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dei propri genitori.
I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arona sono intervenuti su segnalazione giunta al numero di emergenza, raggiungendo rapidamente l’abitazione indicata. Sul posto hanno bloccato un cittadino di nazionalità moldava, colto in flagranza di reato mentre tentava di forzare la porta d’ingresso della casa dei genitori.
L’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe cercato di introdursi nell’abitazione nonostante fosse destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.
L’immediato intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze ulteriori, garantendo la sicurezza dei familiari. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Verbania, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
«L’episodio conferma l’attenzione costante dell’Arma nel contrastare le violazioni delle misure cautelari a tutela delle vittime di reati in ambito familiare e la prontezza operativa dei militari sul territorio», spiegano gli investigatori.
