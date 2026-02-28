Volandia celebra l’Aeronautica Militare e Bruno Damascelli con “Custodi del cielo”
Al Museo del volo vicino a Malpensa una nuova esposizione fotografica dedicata ai velivoli dell’Aeronautica Militare unisce memoria, cultura del volo e raccolta fondi per le famiglie e la ricerca oncologica
Si è svolto questa mattina, sabato 28 febbraio alle 10.30 al Museo Volandia di Malpensa, il taglio del nastro per la mostra fotografica “Custodi del cielo”, firmata da Bruno Damascelli e dedicata ai velivoli dell’Aeronautica Militare. Un’esposizione che unisce cultura aeronautica e solidarietà, con una raccolta fondi a favore dell’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e della Fondazione Falciani Onlus.
All’inaugurazione saranno presenti il presidente di Volandia Marco Reguzzoni, l’autore e il Generale di Brigata Luca Baione, Capo Reparto Servizi Territoriali e di Presidio della 1ª Regione Aerea di Milano. In mostra circa cinquanta scatti che raccontano anni di storia del volo militare italiano, tra acrobazie, missioni e immagini ad alta intensità.
Un legame consolidato con l’Aeronautica Militare
L’esposizione, patrocinata dalla Forza Armata, si inserisce nel solco di una collaborazione ormai consolidata tra Volandia e l’Aeronautica Militare. «Ancora una volta il legame di Volandia con l’Aeronautica Militare si rivela strategico – ha dichiarato Marco Reguzzoni, presidente di Volandia –. La mostra del professor Damascelli rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e una realtà museale come la nostra sia in grado di generare valore culturale. Mi piace pensare che insieme, seppur con ruoli diversi, riusciamo a trasmettere, anche alle nuove generazioni, la grande passione per il volo e a diffondere la cultura aeronautica, patrimonio di competenze e di valori. La presenza del Generale Baione, che ringrazio, testimonia l’impegno condiviso in progetti culturali».
“Custodi del cielo”, tra memoria e valori
Il titolo della mostra è stato al centro dell’intervento del Generale Baione, che ha sottolineato il significato simbolico dell’iniziativa. «‘Custodi del Cielo’ non è solo un titolo efficace – ha spiegato il Generale di Brigata Luca Baione, Capo Reparto Servizi Territoriali e di Presidio della 1ª Regione Aerea di Milano –. Racchiude in due parole, Custodi e Cielo, le missioni dell’Aeronautica Militare. Ma richiama anche il ruolo del Museo, che custodisce e preserva un patrimonio storico per renderlo fruibile alla collettività, soprattutto ai giovani».
Baione ha poi richiamato il valore della memoria come elemento di continuità tra passato e futuro, ricordando come la cultura e i valori trasmessi alle nuove generazioni rappresentino una forma concreta di impegno civile. Nel corso della cerimonia è stato inoltre consegnato un diploma di riconoscimento per l’impegno profuso a sostegno dell’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori.
Fotografo per passione, medico per professione
Nel panorama della fotografia aeronautica italiana, il nome di Bruno Damascelli è sinonimo di tecnica ed eleganza. Nato nel 1939, medico radiologo e primario emerito all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha coltivato per tutta la vita la passione per il volo e per la fotografia d’azione.
Ha volato con le Frecce Tricolori e con diversi reparti acrobatici, realizzando scatti durante manovre complesse e in condizioni estreme. La sua cifra stilistica è quella di cogliere l’attimo decisivo, trasformando il metallo dei velivoli in immagini vive e dinamiche.
«Fotografo per volare: poteva essere solo un sogno ed è diventato realtà – ha raccontato Bruno Damascelli –. Per me questa esperienza è stata vita, più che un esercizio tecnico. Ho imparato disciplina, precisione e il valore del lavoro di squadra. Ogni fotografia per me ricorda un volo e le persone che erano con me. Tutto il ricavato della vendita delle immagini sarà destinato all’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e alla ricerca in oncologia, in particolare alla diagnosi molecolare dei tumori». Le offerte potranno essere effettuate fino al 6 aprile.
Una rete nazionale di musei
L’inaugurazione sarà anche l’occasione per far conoscere al pubblico le attività dell’Aeronautica Militare nel campo della difesa e del soccorso aereo, oltre alle opportunità professionali per i giovani, grazie a punti informativi dedicati.
Di recente, l’Aeronautica Militare ha promosso la costituzione di una rete nazionale di musei per la salvaguardia e la diffusione della cultura storico-aeronautica. Tra le sette realtà aderenti figura anche Volandia, in coordinamento con il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle.
Un filo che unisce passato e futuro, memoria e innovazione, e che sabato a Malpensa troverà una nuova tappa nel segno della fotografia e della solidarietà.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.