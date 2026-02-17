Volandia, giovani e Intelligenza Artificiale per valorizzare il sito UNESCO del Monte San Giorgio

Il Monte San Giorgio, patrimonio UNESCO, torna protagonista con uno sguardo rivolto al futuro. Sabato 7 marzo a Volandia, Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo, si terrà l’evento conclusivo del progetto finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025. Una giornata che non rappresenta soltanto la chiusura di un percorso, ma l’avvio di una nuova fase, affidata in particolare alle giovani generazioni.

Il progetto trova infatti la sua piena espressione in “UnPerfect Forum – Youth Edition”, un’edizione speciale dedicata ai ragazzi, chiamati a mettere in dialogo la storia profonda della Terra, le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale e il valore dell’inclusione sociale. Qui le iscrizioni.

Appuntamento a Volandia

L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 9.30 negli spazi di Volandia, in via per Tornavento 15 a Somma Lombardo . Dopo la registrazione e l’accoglienza, alle 10 sono previsti i saluti istituzionali con Regione Lombardia, il Sito UNESCO Monte San Giorgio, la Comunità Montana del Piambello, la Camera di Commercio di Varese, l’Ufficio Scolastico Territoriale, Metit – Associazione Italiana Metaverso – e Volandia .

Alle 10.30 spazio al tema “Inclusione e scienza: un connubio possibile”, con GS ENS Varese e il gruppo inclusiVA impegnati sul tema della lingua dei segni, mentre in parallelo prenderà il via un laboratorio didattico e inclusivo sui fossili dedicato ai bambini .

Dalla ricerca all’Intelligenza Artificiale

La mattinata proseguirà con l’intervento di Emanuele Malnati, Managing Director Lufthansa Technik Milan, e con i contributi scientifici del professor Marco Balini dell’Università degli Studi di Milano e del professor Silvio Renesto dell’Università dell’Insubria, che presenterà il primo Lariosauro con la pelle .

Alle 11.40 verrà presentato il progetto “Matrix 4+2: l’Heritage Hub” dell’Istituto Luigi Einaudi di Varese .

Uno dei momenti centrali sarà alle 12.15 con la sfida sull’Intelligenza Artificiale lanciata agli studenti del Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese e dell’ISIS “Edith Stein” di Gavirate: realizzare uno strumento capace di evolversi in tempo reale, da narratore del patrimonio UNESCO a supporto concreto nella quotidianità . È prevista una dimostrazione live con la presentazione di un robot dotato di AI generativa, che il pubblico potrà mettere alla prova.

Mostra inclusiva e visita al museo

Dalle 13 è in programma un buffet conviviale, seguito dalla visita libera alla mostra inclusiva “Le forme del tempo”, con focus sul modello tattile del Lariosaurus valceresii e sui libri tattili sensoriali .

Sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata gratuita ai padiglioni del Parco e Museo del Volo .

Una giornata che intreccia scienza, cultura e tecnologia, con l’obiettivo di trasformare il patrimonio in un laboratorio di futuro, mettendo al centro i giovani e le loro idee.