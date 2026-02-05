Voucher da 10mila euro per digitalizzare le micro-imprese: la proposta del deputato varesino Ferrara

Durante la discussione in Aula sulla legge annuale per le PMI il deputato varesino del Movimento 5 Stelle Antonio Ferrara, componente della Commissione X (Attività produttive), ha presentato un emendamento che introduce il Voucher digitalizzazione destinato alle micro, piccole e medie imprese. La misura prevede contributi fino a 10.000 euro per impresa, con uno stanziamento di 30 milioni nel 2025 e 30 milioni nel 2026, destinati all’acquisto di software, hardware, servizi per l’efficienza e l’organizzazione del lavoro, soluzioni di e-commerce e connettività a banda larga e ultralarga. Dove le reti terrestri non sono disponibili o sostenibili, il voucher copre anche la connessione satellitare, oltre alla formazione ICT qualificata del personale.

L’iniziativa punta a rispondere alle esigenze concrete del tessuto produttivo lombardo e varesino, dove la manifattura e la subfornitura competono su filiere, commesse e tempi di consegna sempre più stringenti. Secondo l’emendamento presentato, digitalizzare significa per queste realtà ridurre costi, migliorare la qualità, agganciare nuovi clienti e non perdere commesse in un mercato dove chi non si adegua rischia di essere escluso.

«Oggi in Aula, sulla legge annuale per le PMI, ho richiamato con forza Varese e la Lombardia: territori produttivi dove la competizione si gioca su filiere, commesse e tempi di consegna. E dove una micro o piccola impresa che non digitalizza rischia di essere tagliata fuori adesso, non tra dieci anni – ha spiegato Antonio Ferrara – È questo il punto: le micro e piccole imprese sono la maggioranza numerica del sistema produttivo, ma il Governo Meloni continua a trattarle come comparse. Ai grandi si aprono corsie preferenziali e tavoli riservati; alle piccole restano moduli, click day, bandi complicati e la solita risposta finale: “arrangiatevi”».

Ferrara sottolinea le ricadute territoriali dell’iniziativa: «A Varese la manifattura e la subfornitura vivono di precisione, processi e competitività: digitalizzare significa ridurre costi, migliorare qualità, agganciare nuovi clienti e non perdere commesse. Non è assistenzialismo: è il minimo indispensabile di politica industriale per non lasciare indietro chi produce davvero».

Il deputato conclude con una stoccata alla maggioranza: «Sentiamo parlare ogni giorno di “innovazione” e “modernizzazione”. Poi, quando l’innovazione significa dare uno strumento concreto a chi tiene in piedi il Paese, improvvisamente diventano timidi. E, respingendo questo emendamento, sarà l’ennesima conferma: per i grandi tutto, per le piccole solo pacche sulle spalle».