90 secondi per salvare un bambino, i volontari di Salvagente scuotono il pubblico di Gallarate

Una frase che in tanti abbiamo sentito nostra, alla nascita di un figlio, è “Quando il tuo bambino ti afferra un dito, dalla culla, ti ha afferrato per la vita”.

E lì, guardandolo, si promette a quella creatura indifesa che lo proteggeremo per sempre.

Eppure. Eppure non sempre siamo in grado di rispondere agli imprevisti, di essere pronti dinanzi ai pericoli – tanti e diversi – che mettono a repentaglio la sua incolumità.

L’importanza della Formazione

E allora, cosa possiamo fare?

Formarsi. Lo ha ribadito, a chiare lettere, l’associazione Salvagente Italia APS, intervenuta a Gallarate per una serata completamente gratuita, offerta come un dono a tante famiglie del varesotto.

Un appuntamento che ha registrato il tutto esaurito, grazie alla notorietà che questa associazione – che ha sede a Monza ed è nata nel 2014 sulla spinta di tre amici – sta acquisendo sempre più, soprattutto sui social.

In questi dodici anni i volontari riunitisi intorno a Mirko, Filippo e Silvia, soci fondatori, hanno cercato di diffondere un nuovo concetto di genitorialità, più consapevole.

Tre persone diverse, con una sola missione e l’ambizione di cambiare un pochino questo mondo: Mirko, Filippo e Silvia da anni sono impegnati nella diffusione della cultura del Primo Soccorso e hanno scelto di muoversi con le proprie gambe per garantire organizzazione snella, interventi mirati alle necessità del richiedente e velocità organizzativa.

È con questo spirito e animati da questi ideali che, nel febbraio del 2014, i tre amici fondano l’Associazione di Promozione Sociale Salvagente.

Il Primo Soccorso è un tema che in Italia rappresenta ancora in qualche modo un tabù; Salvagente APS si propone di creare eventi accessibili a tutti e di evitare una limitata diffusione della cultura del Primo Soccorso a causa delle lunghe attese o della troppa burocrazia. (…)

E allora perché non trasformare tutti i cittadini in soccorritori, proprio per colmare quel vuoto tra l’emergenza e l’arrivo del mezzo di soccorso?

Sempre con la schiena dritta anche dinanzi alle Istituzioni, sempre con la schiettezza di chi tratta un argomento che può – letteralmente – cambiare la vita delle persone, l’associazione ha seminato consapevolezza e conoscenza.

Così come avvenuto durante la serata di lunedì 23 marzo al Teatro Nuovo, quando le tante famiglie presenti sono state scosse da riflessioni incapaci di lasciare indifferenti.

Quel “Tanto a me non capita” che innesca tragedie

Perché «il rischio lo percepiamo solo quando è vicino a noi, quando siamo direttamente coinvolti. Quale numero di morti per incidente stradale è “accettabile” secondo voi in un anno? Tre persone è un numero sufficientemente basso? E se quelle tre persone fossero i tuoi figli, i tuoi genitori, il tuo partner o i tuoi amici?».

Domande come questa hanno destato mamme e papà dal torpore del “Si è sempre fatto così; ma cosa vuoi che capiti per pochi metri di viaggio; mi assento solo un attimo tanto il bambino sta dormendo; ho inviato quella foto della mia bimba in costume solo a poche persone”.

Filippo, Valentina e gli altri volontari presenti a Gallarate lo hanno spiegato senza la supponenza di chi “sa tutto”, ma con la sensibilità di come loro, per primi, da genitori o zii, temano per l’incolumità dei bambini di oggi e degli adolescenti di domani.

«Sono le nostre scelte a cambiare i finali. Guardando le cose da un altro punto di vista possiamo salvare vite: spesso la differenza fra un bambino che arriva in Pronto Soccorso o no, è l’aver trovato o meno un detersivo sotto il lavello».

E internet? «Si sente spesso parlare dei rischi della rete, ma tutti pensano ai social, sapete quanto invece siano diffusi gli adescamenti di ragazzini attraverso le chat nei videogiochi?».

Fra il pubblico, c’era chi prendeva appunti, chi distoglieva lo sguardo dal palco per poggiarlo sui bambini seduti in platea accanto a loro, chi restava immobile, impietrito, facendo la check list di tutto quello che di sbagliato e pericoloso il proprio figlio può incontrare.

Dai volontari, però, non è arrivato nessun giudizio: «Da oggi, dobbiamo essere moltiplicatori di conoscenza. Parliamone, iscriviamoci ai corsi di formazione, facciamoli seguire ai nonni e alle baby sitter. Dobbiamo crescere anche noi, non solo i nostri bambini: crescere come genitori».

Questa la pagina ufficiale di Salvagente Italia APS, per informarsi e sostenerli anche economicamente.

L’associazione è anche presente su Facebook e Instagram.