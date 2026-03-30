A Buguggiate la presentazione del libro “Numeri e persone”, storie vere che raccontano settant’anni di paese

Giovedì 2 aprile la presentazione del libro di Luciano Zatta che ricostruisce settant’anni di vita tra Buguggiate, Azzate e Brunello attraverso dati e racconti diretti

A Buguggiate una serata dedicata alla memoria e alla storia del territorio, tra racconti personali e dati che aiutano a leggere il passato. Giovedì 2 aprile alle 20.45 alla scuola secondaria di primo grado di via IV Novembre è in programma l’incontro con l’autore Luciano Zatta, protagonista della rassegna “Storie in Comune”.

Al centro della serata la presentazione del libro “Numeri e persone”, un lavoro che ricostruisce la vita di tre realtà locali – Buguggiate, Azzate e Brunello – dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri, intrecciando testimonianze dirette e analisi dei dati.

Racconti di vita e memoria del territorio

Zatta, insegnante di liceo in pensione e già autore di “Ricordi riconoscenti”, buguggiatese appassionato della storia sociale del paese, torna a raccontare il territorio attraverso le storie delle persone. Il libro nasce infatti da conversazioni con dieci testimoni che, con le loro esperienze, restituiscono uno spaccato autentico della vita quotidiana, del lavoro e dei cambiamenti sociali vissuti nei paesi.

Accanto alle testimonianze, il volume propone anche una lettura più analitica grazie al contributo di Gabriele e Simone Broggini, che hanno curato le sezioni dedicate ai dati demografici e statistici, offrendo uno sguardo complementare tra numeri e vissuti .

Un incontro tra letture e testimonianze

La serata non sarà solo una presentazione, ma un momento vivace e ricco di stimoli: sono previste letture tratte dal libro e la presenza di alcuni dei testimoni coinvolti nel progetto, che porteranno la propria voce e i propri ricordi.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.