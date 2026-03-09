A Buguggiate torneo di burraco solidale per l’Sos Valbossa: 32 tavoli per sostenere le attività di soccorso

Un pomeriggio di gioco, ma soprattutto di cuore. L’oratorio di Buguggiate è diventato ieri, 8 marzo, il centro di un momento di solidarietà grazie al torneo di burraco organizzato dalla SOS Valbossa.

Trentadue tavoli da quattro giocatori e un unico obiettivo: raccogliere fondi per il servizio di soccorso ambulanza del territorio.

Scelto non a caso il giorno della Festa della Donna, l’evento ha registrato una partecipazione straordinaria. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di nuovo materiale per le attività dell’associazione e di una sedia portantina motorizzata, strumenti indispensabili per garantire un soccorso sempre più efficace.

A sottolineare il valore della giornata è stata la presidente dell’associazione, Cristina Crosta: «Sono veramente commossa per la spontaneità e per l’aiuto che tante persone hanno dimostrato. Il nostro torneo di burraco è stato molto più di una semplice giornata di gioco. Grazie di cuore all’amica Ornella, senza la quale questa giornata non sarebbe stata possibile, all’oratorio di Buguggiate, alla Pro Loco e al Centro anziani per l’ospitalità, la collaborazione e il supporto nell’organizzazione di questo bellissimo pomeriggio».

La presidente ha voluto ringraziare anche chi ha reso possibile lo svolgimento del torneo: «Un ringraziamento speciale al direttore di gara Vito e alle sue preziose aiutanti Anna e Rita. E infine, ma non per ultimi, grazie a tutti i partecipanti che oggi hanno scelto di esserci: con la vostra presenza avete contribuito concretamente alla raccolta fondi per acquistare nuovi materiali utili al nostro servizio di soccorso in ambulanza».

L’associazione ha inoltre ringraziato don Gioele dell’oratorio, Giorgio Niada, presidente del Centro anziani di Buguggiate, la Pro Loco, i volontari di Sos Valbossa e i commercianti di Azzate e Buguggiate, che hanno donato i premi messi in palio durante il torneo.