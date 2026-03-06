A Busto Arsizio Stefano Motta presenta “Felik”, il romanzo sulla città perduta del Monte Rosa

Sabato 7 marzo alle ore 17 la Biblioteca comunale di Busto Arsizio ospita un nuovo appuntamento con la rassegna “Incontro con l’autore”. Potagonista sarà lo scrittore Stefano Motta, che presenterà il suo romanzo Felik (Cai Edizioni). A dialogare con l’autore sarà Pamela Lainati.

L’incontro si terrà nella sala Monaco della biblioteca, con ingresso da via Borroni, ed è organizzato in collaborazione con la sezione cittadina del CAI.

Il libro prende spunto da una suggestiva leggenda walser, quella di Felik, una città che secondo la tradizione sarebbe scomparsa sotto i ghiacciai del Monte Rosa, distrutta – come racconta il mito – da una colpa collettiva.

Un racconto che affonda le radici nella storia delle comunità alpine e negli sconvolgimenti climatici della Piccola Età Glaciale tra Cinquecento e Seicento. Nel romanzo Motta intreccia più piani temporali, passando dalle vicende ambientate nel Settecento, quando i primi esploratori iniziano a sfidare le grandi vette alpine, fino al presente, dove un professore ormai vicino alla pensione decide di mettersi sulle tracce della misteriosa valle perduta.

A guidare la ricerca è il ritrovamento di un antico manoscritto, espediente narrativo che apre la porta a un’indagine tra storia, mito e memoria. La montagna diventa così non solo scenario, ma simbolo di un confine sottile, sospeso tra realtà e leggenda, tra fede e scienza, tra passato e presente.

Nel racconto emergono anche elementi della cultura walser, popolazione di origine alemanna che nel Medioevo colonizzò diverse valli alpine e che ancora oggi lascia tracce nelle architetture, nelle tradizioni e nella lingua delle comunità di montagna.