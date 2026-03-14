A Cadrezzate con Osmate la presentazione del libro di Vittore Ciotti per la Giornata mondiale della poesia

Un pomeriggio dedicato alla poesia e alla creatività. Sabato 21 marzo alle ore 17 le sale di Villa Bozza Quaini, a Cadrezzate con Osmate, ospiteranno l’evento culturale “Passando attraverso la porta del mio Shangri-La’”, dedicato alla presentazione della nuova raccolta poetica di Vittore Ciotti.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cadrezzate con Osmate, in collaborazione con E.G. Fundation, in occasione della Giornata mondiale della poesia promossa dall’UNESCO. L’ingresso è libero e l’incontro si svolgerà negli spazi recentemente restaurati della villa in via G. Mazzini 56.

Durante la presentazione, la conduttrice Enza Giampà guiderà il pubblico alla scoperta del percorso artistico dell’autore, mentre la voce narrante Mara Pedretti accompagnerà i presenti in un viaggio tra parole, colori e sensazioni attraverso i testi della raccolta.

Vittore Ciotti, scrittore autodidatta fin dall’adolescenza, trae ispirazione da una combinazione di influenze letterarie e musicali: dai poeti maledetti francesi – Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé e Verlaine – fino al poeta inglese William Blake, passando per le liriche del pop rock anglo-americano degli anni Settanta e Ottanta. A queste suggestioni si aggiunge una forte fascinazione per lo spazio e l’universo, elementi che contribuiscono a definire uno stile personale, visionario e introspettivo.

Le sue poesie invitano il lettore a esplorare le emozioni e a confrontarsi con temi come resilienza, rinascita e trasformazione, in un linguaggio intenso che trasforma ogni testo in un piccolo universo da attraversare.

L’incontro si propone come un viaggio tra poesia, arte e sensibilità, aperto a tutti: appassionati, curiosi e sognatori.