A Caravate la proiezione del film Unplanned: una storia vera per riflettere sul tema dell’aborto

Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) del Medio Verbano, in collaborazione con la Comunità pastorale Caravate–Gemonio, propone un momento di riflessione aperto a tutta la cittadinanza con la proiezione del film “Unplanned – La storia vera di Abby Johnson”. L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo alle ore 16 nel salone dell’oratorio di Caravate, in via XXV Aprile 4.

Uscito nel 2019, il film racconta la vicenda reale di Abby Johnson, una donna che per anni ha lavorato all’interno di una clinica abortiva fino a quando un’esperienza personale ha cambiato profondamente il suo punto di vista. La pellicola, tratta anche da un libro autobiografico, si propone come una testimonianza intensa che invita a guardare da vicino la complessa realtà dell’aborto e le domande umane ed etiche che ne derivano.

Secondo gli organizzatori, la scelta di proporre il film nasce dal desiderio di offrire uno spazio di confronto e di conoscenza, rivolto sia ai giovani sia agli adulti. L’obiettivo è affrontare il tema con maggiore consapevolezza e sincerità, partendo dalla realtà dei fatti e dalle storie delle persone coinvolte. La proiezione vuole dunque essere un’occasione per interrogarsi su ciò che accade durante quella che la legge definisce “interruzione volontaria di gravidanza”, cercando di considerare tutti i soggetti coinvolti e i diritti in gioco. L’ingresso alla proiezione è gratuito. L’iniziativa è aperta a chiunque desideri partecipare e approfondire il tema attraverso il linguaggio del cinema.