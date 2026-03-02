A Cardano uno spettacolo per ricordare Laura Prati e la sua passione per il teatro

L’Associazione culturale Laura Prati, nata per tenere vivo il ricordo della sindaca Laura Prati (uccisa in un agguato in municipio nel 2013) attraverso iniziative ispirate al suo operato e alle sue idee, presenta lo spettacolo teatrale “La Fortuna con la Effe Maiuscola”.

«Il teatro era una delle grandi passioni di Laura Prati, che vi credeva non solo come espressione culturale, ma anche come strumento con una forte funzione sociale. Nel corso della sua esperienza amministrativa, infatti, aveva promosso e organizzato più di una rassegna teatrale, convinta che il palcoscenico potesse essere luogo di crescita, confronto e condivisione per tutta la comunità».

Sabato 7 marzo, anche in occasione della Festa della Donna, andrà in scena la brillante commedia scritta a quattro mani da Armando Curcio ed Eduardo De Filippo. Ambientata nella Napoli del dopoguerra, l’opera racconta, tra miseria e speranza, l’arte di arrangiarsi attraverso uno spaccato di quotidianità familiare ricco di ironia, sberleffi, risate ed esilaranti equivoci. Un testo che unisce leggerezza e profondità, capace di parlare ancora oggi al pubblico con straordinaria attualità.

Sul palco la compagnia teatrale Compagnia teatrale Kicecè, che con energia e passione regalerà agli spettatori uno spettacolo coinvolgente, divertente e profondamente umano.

Appuntamento al Teatro Auditorium di piazza Mazzini a Cardano al Campo, alle 20.45. Ingresso 15 euro. Info e prenotazioni: 0331 731025

Un appuntamento che unisce memoria, cultura e impegno civile, nel segno di una donna che ha fatto della partecipazione e della vita culturale della comunità un punto fermo del proprio percorso umano e politico.