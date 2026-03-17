A Caronno Pertusella Consiglio comunale il 25 marzo: sul tavolo urbanistica, fibra ottica e due mozioni

Il Consiglio comunale di Caronno Pertusella è convocato per mercoledì 25 marzo alle 21, per una seduta che si preannuncia ricca di temi, tra gestione del territorio, aggiornamenti normativi e questioni politiche di rilievo locale e nazionale.

Regolamenti, ambiente e bilancio

Tra i primi punti all’ordine del giorno figura l’approvazione del regolamento per la fruizione degli impianti pre-insegne, le frecce direzionali utilizzate per segnalare attività e servizi sul territorio. Un tema tecnico ma rilevante per l’organizzazione degli spazi pubblici e per le attività economiche.

Il Consiglio sarà poi chiamato a esprimersi sull’adesione alla dichiarazione di intenti “Caronno Pertusella per la Terra”, un passaggio che richiama l’attenzione sulle politiche ambientali e sugli impegni del Comune in materia di sostenibilità.

Spazio anche alla solidarietà istituzionale con la proposta di un intervento a favore del Comune di Niscemi, in Sicilia, che comporterà una variazione di bilancio per sostenere un’iniziativa da concordare con l’amministrazione destinataria.

Urbanistica e pianificazione

Ampio spazio sarà dedicato ai temi urbanistici. In discussione l’adozione dell’aggiornamento del piano regolatore cimiteriale, strumento che disciplina l’organizzazione e lo sviluppo delle aree destinate ai servizi funerari.

All’ordine del giorno anche le modifiche al regolamento edilizio comunale, un passaggio importante che incide sulle norme che regolano l’attività edilizia e lo sviluppo urbanistico del territorio.

Due mozioni in discussione

La parte finale della seduta sarà dedicata alle mozioni presentate dai consiglieri.

Tra queste, una proposta presentata dal consigliere di minoranza Antonio Persiano che punta a sollecitare il completamento della copertura in fibra ottica su tutto il territorio comunale, tema particolarmente sentito per lo sviluppo digitale e i servizi a cittadini e imprese.

Un’altra mozione, presentata dai consiglieri di maggioranza Elisa Sapuppo, Viviana Biscaldi, Luciano Viganò, Massimiliamo Caselli, Alessandro Giudici, Fulvio Zullo e Giulia Martignoni riguarda invece il sostegno al principio del consenso nella definizione dei reati di violenza sessuale e il rafforzamento delle politiche locali di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, portando in Consiglio un tema di rilevanza sociale e culturale.