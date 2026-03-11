A Casa Macchi di Morazzone torna il mercato di rigatterie “Tante care cose”

Torna anche nel 2026 a Casa Macchi a Morazzone il mercato di rigatterie e anticaglie Tante care cose, che in virtù del grande successo delle passate edizioni anche quest’anno animerà la corte della dimora lombarda per quattro fine settimana, con un appuntamento per stagione.

A partire da sabato 14 e domenica 15 marzo, nel Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dalle ore 10 alle 18 sarà possibile curiosare tra mobili, complementi, lampade, libri, stampe, porcellane, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni tipo. In questa occasione un’accurata selezione di rigattieri e brocantes del territorio parteciperà con una originale selezione di oggetti e arredi, dall’antiquariato al modernariato.

A seguire, gli appuntamenti dei weekend 6 e 7 giugno, del 12 e 13 settembre e del 21 e 22 novembre.

A Casa Macchi, come in uno speciale museo della vita quotidiana, sono gli oggetti comuni a raccontare la storia di una famiglia: i vestiti negli armadi, la caffettiera sul fornello, le lettere nei cassetti, rimasti immobili per mezzo secolo sotto un manto di polvere, hanno conservato intatta la memoria di una casa, che si fa ritratto di un’epoca. Elementi di arredo caduti in disuso ma fondamentali per comporre il quadro di un tempo in cui quasi nulla si rimuove, piuttosto si aggiunge, si accumula, si stratifica. È così che si è formato a Casa Macchi un deposito straordinario, perché autentico, integro e completo, di semplici oggetti ordinari, piccole ma preziose storie, che testimoniano la vita di una tipica famiglia italiana.

E poiché oggi, sempre di più, gli oggetti di uso quotidiano compaiono e scompaiono in un avvicendamento quasi compulsivo, incapace di lasciare un’impronta e creare un legame, l’iniziativa si inserisce tra le buone pratiche promosse dal FAI, che si pongono l’obiettivo di integrare concretamente il concetto di sostenibilità nel nostro quotidiano, partendo da semplici scelte compiute ogni giorno. Un’opportunità per promuovere la cultura del riuso e recuperare al contempo memoria del nostro passato.

Per l’occasione, la visita al mercato sarà arricchita da una proposta di bevande, piatti stagionali dolci e salati, dalla prima colazione all’aperitivo, e da un’accurata selezione di dischi in vinile.

Come di consueto, saranno disponibili visite guidate alla casa della durata di 1 ora per scoprire alcune tracce fondamentali della sua storia: tra arredi e suppellettili, vecchie fotografie, giornali, riviste, lettere, cartoline, biancheria e corredi di nozze, Casa Macchi offre una rappresentazione autentica dei piccoli gesti quotidiani di una tipica famiglia borghese lombarda.

Con il Patrocinio del Comune di Morazzone.

Ingressi alla sola mostra mercato: Intero € 3; Iscritti FAI, Residenti Comune di Morazzone, Ridotti (6-18 anni),

Persone con disabilità gratuito.

Ingressi Casa e mostra mercato: Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 4; Iscritti FAI, Convenzioni, Disabili, Residenti nel Comune di Morazzone, Bambini (0-5 anni) gratuito.

Visite guidate alla Casa e mostra mercato: Intero € 15; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 12; Iscritti FAI, Convenzioni, Persone con disabilità € 5; Residenti nel Comune di Morazzone € 8; Bambini (0-5 anni) gratuito.

Per informazioni e contatti:

Casa Macchi, Piazza Sant’Ambrogio 2, Morazzone (VA).

Tel. 0332 1821610; faicasamacchi@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it; www.faicasamacchi.it