A Casorate arriva il Concerto di Primavera di “La Casoratese”, per i suoi 90 anni

Un appuntamento speciale con la musica e con la storia della comunità: il Corpo Musicale “La Casoratese” festeggia quest’anno il prestigioso traguardo dei 90 anni di attività e lo celebra con il tradizionale Concerto di Primavera, che si preannuncia particolarmente significativo.

La serata si aprirà con l’esibizione della Casorate Junior Band, formata dai giovani allievi della scuola di musica e dai giovani musicisti della banda. Un momento importante che testimonia l’impegno dell’associazione nella formazione delle nuove generazioni e nella continuità della tradizione bandistica locale.

Il concerto del Corpo Musicale “La Casoratese” si aprirà con i brani Hancock Building e Old Russian Romances, che la banda porterà al Concorso Bandistico Internazionale di Riva del Garda, in programma il prossimo 28/29 marzo.

A seguire verrà proposto uno dei capolavori più celebri della musica del Novecento: Carmina Burana di Carl Orff. Per l’occasione sarà eseguita una versione totalmente strumentale, appositamente arrangiata per banda dal maestro Emanuele Maginzali. Una rilettura che permetterà di apprezzare la potenza e la ricchezza timbrica di questa straordinaria opera attraverso le sonorità della formazione bandistica, mantenendo intatta la forza evocativa dei celebri temi musicali.

Il concerto rappresenta non solo un importante evento culturale, ma anche un’occasione per ripercorrere la lunga storia del Corpo Musicale “La Casoratese”, da novant’anni punto di riferimento per la vita musicale e sociale della comunità.

«Con questo concerto celebrativo, la banda rinnova il proprio impegno a promuovere la musica, valorizzare i giovani e mantenere viva una tradizione che da quasi un secolo accompagna i momenti più importanti della vita del paese. Il pubblico è invitato a partecipare a questa serata speciale per celebrare insieme novant’anni di passione, impegno e musica».

Appuntamento sabato 14 marzo, alle ore 21:00, alla Palestra comunale di Via De Amicis 5 a Casorate Sempione.

L’ingresso è libero.