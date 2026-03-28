Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

A Castellanza chiude lo svincolo della A8 verso Milano nella notte tra 31 marzo e 1 aprile

Il provvedimento sarà in vigore dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile e riguarderà l’ingresso in direzione Milano.

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese è prevista una chiusura notturna dello svincolo di Castellanza per lavori di riqualifica delle barriere antirumore. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile e riguarderà l’ingresso in direzione Milano.

Chiusura notturna a Castellanza

L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture autostradali, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto acustico nelle aree limitrofe. Durante la fascia oraria indicata non sarà quindi possibile immettersi in autostrada dallo svincolo di Castellanza verso il capoluogo lombardo.

Percorsi alternativi

Per limitare i disagi agli automobilisti, viene indicata un’alternativa: chi deve viaggiare in direzione Milano potrà utilizzare lo svincolo di Legnano, poco distante, che resterà regolarmente aperto.

Interventi sulle barriere antirumore

I lavori sulle barriere antirumore sono finalizzati a migliorare la qualità della vita dei residenti nelle zone adiacenti all’autostrada. Interventi di questo tipo vengono programmati in orario notturno proprio per ridurre l’impatto sulla circolazione, che resta comunque interessata da modifiche temporanee.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.