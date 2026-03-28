A Castellanza chiude lo svincolo della A8 verso Milano nella notte tra 31 marzo e 1 aprile

Sulla A8 Milano-Varese è prevista una chiusura notturna dello svincolo di Castellanza per lavori di riqualifica delle barriere antirumore. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile e riguarderà l’ingresso in direzione Milano.

Chiusura notturna a Castellanza

L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture autostradali, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto acustico nelle aree limitrofe. Durante la fascia oraria indicata non sarà quindi possibile immettersi in autostrada dallo svincolo di Castellanza verso il capoluogo lombardo.

Percorsi alternativi

Per limitare i disagi agli automobilisti, viene indicata un’alternativa: chi deve viaggiare in direzione Milano potrà utilizzare lo svincolo di Legnano, poco distante, che resterà regolarmente aperto.

Interventi sulle barriere antirumore

I lavori sulle barriere antirumore sono finalizzati a migliorare la qualità della vita dei residenti nelle zone adiacenti all’autostrada. Interventi di questo tipo vengono programmati in orario notturno proprio per ridurre l’impatto sulla circolazione, che resta comunque interessata da modifiche temporanee.