A Castellanza il Concerto di Primavera della Banda Santa Cecilia celebra lo sport

Brani che hanno accompagnato alcune delle più grandi imprese sportive diventate iconiche nella storia del cinema saranno al centro del tradizionale Concerto di primavera del Corpo Musicale Santa L’appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle 21 al teatro di via Dante a l’ingresso è libero.

«Nel repertorio troveranno spazio alcuni inni olimpici del passato, insieme a brani legati ad altri momenti storici dello sport, come Notti magiche, la canzone simbolo dei Mondiali di calcio di Italia ’90», spiega il presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia, Massimo Dell’Acqua.

Lo sport, però, non rappresenta soltanto la dimensione agonistica. «La parola “sport” deriva dall’antico termine inglese disport, che indicava divertimento, svago, passatempo. È un richiamo al fatto che l’attività sportiva può essere anche un’occasione semplice di condivisione tra amici», continua Dell’Acqua. Proprio per evocare questo lato più leggero nel programma è stato inserito anche il valzer I pattinatori di Émile Waldteufel, che richiama l’immagine di persone che scivolano sul ghiaccio in un’atmosfera spensierata e gioiosa.

A dare il nome al concerto è Olympic Spirit di John Williams, l’inno composto per le Olimpiadi di Seul del 1988. «Siamo partiti dal mondo olimpico, ma abbiamo poi ampliato il percorso anche al cinema, soprattutto ai film che raccontano i valori dello sport», spiega il maestro Daniele Balleello, direttore della banda.

Tra i brani in programma figurano infatti Chariots of Fire, il celebre tema del film Momenti di gloria, e la colonna sonora di Rocky, simbolo di determinazione e riscatto personale. Non mancheranno poi pezzi che richiamano il valore universale dello sport come linguaggio capace di unire le persone, come We Are the World, oltre all’immancabile We Are the Champions, canzone ormai associata nell’immaginario collettivo a ogni grande trionfo sportivo. «Sarà un concerto ricco e piacevole per tutti, con un’atmosfera molto primaverile», conclude Balleello.

L’iniziativa ha ricevuto anche il sostegno dell’amministrazione comunale. «Siamo ancora immersi nell’atmosfera delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi e questo concerto ci permette di riascoltare melodie legate a imprese, sfide e vittorie entrate nella memoria collettiva», commenta Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Castellanza. «Alla nostra Banda va il ringraziamento per la passione e la costanza con cui offre alla città occasioni di incontro e di socialità, spesso collegate anche a iniziative solidali».

Per il sindaco Cristina Borroni il concerto rappresenta «un appuntamento molto atteso ogni anno, una tradizione che si rinnova e che riesce sempre a stupire. È parte integrante dell’identità cittadina e dimostra quanto il Corpo Musicale sia radicato nella comunità, ma anche capace di guardare al futuro».

Anche quest’anno la serata avrà una finalità benefica: nel foyer del teatro sarà possibile acquistare le “Uova della speranza” del Comitato Maria Letizia Verga, impegnato a sostenere i bambini affetti da leucemia e le loro famiglie attraverso assistenza medica e supporto psicologico e sociale.