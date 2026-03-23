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A Castellanza un incontro pubblico dedicato al Piano di Governo del Territorio

Lo organizza per venerdì 27 marzo l'associazione di promozione sociale SìAmo Castellanza

Castellanza

SìAmo Castellanza promuove un incontro pubblico dedicato al Piano di Governo del Territorio (PGT), uno
strumento fondamentale che determinerà l’evoluzione della città nei prossimi anni. «Il PGT – spiega Paolo Pagani, presidente dell’associazione di Promozione Sociale – non è una questione riservata agli addetti ai lavori, ma riguarda tutti i cittadini, poiché influisce direttamente su aspetti concreti della vita quotidiana: dai quartieri ai servizi, dal verde alla mobilità, dagli spazi pubblici alle aree da tutelare e trasformare.
Per approfondire e discutere insieme questo tema centrale, abbiamo così organizzato una serata aperta a tutta la cittadinanza».

L’appuntamento è per venerdì 27 marzo alle 21.00 nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano comprendere meglio il futuro della città e contribuire con le proprie idee. «Partecipare significa essere parte attiva delle scelte che plasmeranno Castellanza nei prossimi anni», è il messaggio del presidente Pagani.

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Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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