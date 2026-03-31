A Castronno il Vinyl Market XXL: una giornata tra dischi e rarità musicali

Una giornata dedicata alla musica, al collezionismo e alla scoperta: domenica 10 maggio Materia Spazio Libero a Castronno ospita il Vinyl Market XXL, il mercatino del vinile organizzato da Records Family Groove.

Dalle 10 alle 19 gli spazi di Materia, in via Confaloneiri 5 a Castronno, si trasformeranno in un punto di riferimento per appassionati e curiosi, con migliaia di dischi, cd e articoli musicali nuovi e usati proposti a prezzi accessibili. Un’occasione per immergersi tra grandi classici della musica e rarità difficili da trovare, passando tra generi, epoche e formati diversi.

L’iniziativa si rivolge sia ai collezionisti più esperti, alla ricerca di pezzi particolari, sia a chi desidera semplicemente avvicinarsi al mondo del vinile o trovare un regalo originale. Tra le bancarelle sarà possibile sfogliare, ascoltare e lasciarsi sorprendere da titoli noti e piccole gemme nascoste.

Il Vinyl Market XXL si inserisce nel calendario di iniziative di Materia Spazio Libero, confermando la vocazione dello spazio a ospitare eventi capaci di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare la cultura in tutte le sue forme, dalla musica alla socialità. Un appuntamento pensato per chi ama il suono analogico, ma anche per chi ha voglia di trascorrere una giornata diversa, tra musica e condivisione.